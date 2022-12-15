По стопам Эрдогана: мэр Стамбула приговорен к тюремному заключению

Турецкий суд приговорил оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу к тюремному заключению и наложил запрет на политическую деятельность для политика, который рассматривается как сильный потенциальный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана на всеобщих выборах в следующем году.

В среду Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам тюремного заключения за оскорбление должностных лиц избирательной комиссии в речи, которую он произнес после победы на муниципальных выборах в Стамбуле в 2019 году. И тюремный срок и запрет на политическую деятельность должны быть еще подтверждены апелляционным судом.

Напомним, что Имамоглу — мэр Стамбула, самого густонаселенного города страны. Он был избран в 2019 году, представляя ведущую оппозиционную силу Турции, Республиканскую народную партию (СНР), что стало одним из самых больших поражений для Партии справедливости и развития Эрдогана (АКР) с момента ее прихода к власти в 2002 году.

Опросы показывают, что 52-летний Имамоглу входит в число немногих лидеров оппозиции, которые могут победить Эрдогана в гонке один на один в голосовании, которое должно состояться в июне следующего года.

Имамоглу судили за клевету из-за выступления после выборов мэра Стамбула в июне 2019 года. Он сказал, что те, кто аннулировал первоначальное голосование, проведенное тремя месяцами ранее, в котором он с небольшим перевесом победил кандидата от ПСР, были «дураками». Имамоглу сказал, что его замечание было ответом министру внутренних дел Сулейману Сойлу, используя его же язык против него.

Сотни сторонников Имамоглу собрались в среду у здания муниципалитета, скандируя «правительство в отставку» после оглашения приговора. Поднявшись на автобус, чтобы обратиться к толпе, Имамоглу сказал, что приговор отмечен «глубокой незаконностью», которая «доказывает, что в сегодняшней Турции нет справедливости».

В ходе судебного разбирательства по делу о клевете также применялся отдельный пункт Уголовного кодекса, который запрещает мэру принимать участие в политике, что фактически не позволяет ему баллотироваться на президентских выборах в июне следующего года. Команда Имамоглу решила обжаловать его приговор.

Приговор к тюремному заключению или политический запрет Имамоглу должны быть оставлены в силе в апелляционных судах, что потенциально может продлить исход дела до ожидаемых выборов. Имамоглу вряд ли по настоящему сядет в тюрьму, поскольку людей, приговоренных менее чем к четырем годам, редко сажают за решетку в Турции. Он останется на посту мэра Стамбула, пока его апелляция будет рассматриваться в судах.

Как бы то ни было, вся история с Имамоглу является очевидным имиджевым поражением Эрдогана и его партии. Сходство между ними двумя всем бросается в глаза. Кто не в курсе, политическая карьера Эрдогана тоже началась с поста мэра Стамбула, а затем было тюремное заключение, когда будущего президента Турции посадили за сказанные им слова поэмы.

Здесь также, Имамоглу начал с поста мэра Стамбула (причем за него проголосовал гораздо больший процент стамбульцев, чем за Эрдогана в свое время), а теперь правящая партия Турции решила сделать из него политического мученика.

На эту параллель явно указала Мерал Акшенер, одна из лидеров турецкой оппозиции. Стоя рядом с Имамоглу она сказала:



«Годы назад здесь был мэр, которого осудили за чтение стихотворения. Он позвал вас с этого места и сказал: «Здесь эта песня не заканчивается». Теперь я обещаю вам. Эта песня также здесь не закончится».

У нас нет причин особенно симпатизировать Экрему Имамоглу, учитывая в какой партии он состоит и под какими идеями порою подписывается. Но дело вовсе не не в нем. Проблема в том, что забронзовевшая партия Эрдогана своими руками прокладывает дорогу к неизбежному реваншу кемалистов и секуляристов. Несправедливость есть несправедливость, и даже если в АКР серьезно рассчитывают таким диким способом убрать политического конкурента Эрдогана, они лишь подрывают его легитимность.

Увы, осень турецкого неосманизма переходит в уже явную зиму. Турецкие исламские силы прыгают на те же грабли, на которых споткнулись предшественники, и лишь Аллах знает, когда подвернется другой исторический шанс.