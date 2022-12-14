Турция - Греция: не проиграть войну, а выиграть мир

Угроза президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нанести удары по Греции, в том числе баллистическими ракетами по Афинам, в случае продолжения милитаризации ею Эгейских островов - одна из значимых новостей мировой политики последнего времени. Как и очередная эскалация на косовско-сербской границе, которая и на этот раз пока кончилась ничем.

Когда-то мы писали о том, что политика нынешнего греческого правительства, заключающаяся в ускоренной милитаризации этой страны, в том числе на спорных участках Эгейского шельфа, потенциально ставит ее под удар Турции, которая прекрасно понимает, что Греция готовится к войне с ней.

Эта мысль остается актуальной - действия греческого правительства действительно провоцируют новую войну. Однако с тех пор изменились два важных обстоятельства.

Во-первых, внешнеполитические. Именно под видом упреждающего удара и операции по демилитаризации начал свою войну против Украины кремлевский диктатор. После этого любое повторение таких действий неизбежно будет вызывать ассоциацию с ним и ставить ту страну, которая на это пойдет, в один ряд с путинской Россией со всеми вытекающими.

Кроме того, есть риск повторить пример Путина не только в начале войны и ответных санкциях, но и в проигрыше этой войны. То, что судя по всему, удерживает от аналогичных действий в отношении Тайваня Китай.

Во-вторых, внутриполитические и внутриэкономические обстоятельства. А они, кто бы что ни говорил, для турецкой власти также ухудшились, что заключается как в продолжающей расти инфляции и сопутствующем ей обеднении турецкого населения, так и в продолжающемся падении поддержки турецкой власти.

Высок риск того, что на войну существующая турецкая власть может пойти в качестве отчаянной попытки переломить эту тенденцию и сплотить вокруг себя народ. Однако высока вероятность того, что как в случае возможных затруднений на фронте, так и в случае еще более возможных санкций, последствия такой "специальной военной операции" могут оказаться для Турции катастрофическими.

Ведь при всех своих проблемах, которые существуют у любой страны, пока она остается достаточно устойчивым государством, которым - не будем забывать - до крымской и особенно февральской прошлого года авантюр была и путинская Россия. Просчет же в этом вопросе может поставить Турцию в положение даже не России, в которой проблема политической оппозиции была решена до начала войны, а нынешнего Ирана, охваченного массовыми выступлениями.

Все-таки в отличие от России с ее бесхребетным стареющим народом население Турции является достаточно молодым и для значительной его части демократия и гражданские права - это не пустые слова, а то, за что они готовы бороться. Да, возможно, против них могут выйти религиозные сторонники существующей власти, которых впрочем тоже стало меньше за последние годы. Но такой сценарий называется "гражданская война", и ничего хорошего в нем нет.

С другой стороны, понятно, что игнорировать действия греческих властей и стратегическую угрозу, которая от них исходит, руководство Турции тоже не может. Поэтому наилучшим решением в такой ситуации был бы громкий и решительный призыв к мирному решению этой проблемы, например, в формате международной конференции с привлечением стран, не заинтересованных в новой войне на юге Европы - союзника Турции и Греции по НАТО.

Не проиграть войну, не только и не столько в военном, сколько в комплексном смысле, а выиграть вместо этого мир - таким сегодня могло бы стать оптимальное решение для правительства, руководствующегося национальными интересами, а не стремлением сохранить власть любой ценой.