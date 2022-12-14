Верховная рада Украины одобрила строительство завода Байрактаров в стране

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий – такое решение народные депутаты Украины приняли 13 декабря.

Документ поддержали 332 народных депутата Украины, против не выступил ни один.

Речь идет о соглашении, которое Киев и Анкара подписали в начале февраля 2022 года. Это рамочный документ, устанавливающий обязанности сторон, в том числе для улучшения инвестиционного климата для турецких компаний в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли.

В начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что одним из примеров реализации соглашения будет строительство завода Bayraktar в Украине для производства беспилотников, а также учебного центра.

В сентябре генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар сообщил, что проект строительства в Украине завода турецкой компании не отменяется из-за того, что война продолжается.

При этом Халук Байрактар отрицает возможность продажи беспилотников Bayraktar России.