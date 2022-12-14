Марокко окажет военную помощь Украине

По просьбе США власти Марокко приняли решение о передаче запасных частей для танков Т-72 Украине, став первой африканской страной, оказавшей военную помощь Киеву.

Об этом сообщает Le Journal de l'Afrique, передает Укринформ.

Согласно сообщению, дипломатам США удалось убедить Рабат передать Киеву запчасти для танков Т-72 «в условиях строжайшей секретности».

В Королевских вооруженных силах Марокко имеется несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, закупленных в 1999-2001 годах в Беларуси, говорится в сообщении.

Марокко тем самым становится первой африканской страной, оказавшей военную помощь Украине, как мы уже сказали, и вероятно первой арабской страной тоже.

Ну и напомним, что это происходит ровно тогда, когда Марокко стало первой африканской и арабской страной, чья сборная по футболу дошла до полуфинала чемпионата мира. Сегодня как раз пройдет матч Марокко-Франция, и мы желаем от всего сердца победы магрибской команды.