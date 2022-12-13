Йемен: более 11 000 детей пострадали с начала конфликта

Более 11 000 детей были убиты или ранены в ходе конфликта в Йемене с 2015 года, сообщил Чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в понедельник, через неделю после того, как он начал многомиллиардную глобальную кампанию по финансированию.

Правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, и проиранские хуситы ведут экономическую войну на фоне срыва усилий ООН по достижению нового перемирия с тех пор, как 2 октября истек срок действия предыдущего договора, что привело к еще большей гуманитарной боли.

«Срочное возобновление перемирия станет первым позитивным шагом, который обеспечит критически важный гуманитарный доступ», — заявила исполнительный директор Кэтрин Рассел, когда ЮНИСЕФ сообщил о более чем 11 000 мальчиков и девочек, убитых или раненых с 2015 года.

Агентство, однако, указало, что это число, вероятно, будет «намного выше», поскольку это только случаи смерти, подтвержденные ООН.

Хотя в апреле противоборствующие стороны договорились о общенациональном перемирии, ЮНИСЕФ сообщает, что в период с июля по сентябрь 164 человека были убиты или ранены от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, среди которых не менее 74 детей.

На прошлой неделе ЮНИСЕФ выступил с призывом к 2023 году в рамках программы «Гуманитарная помощь детям» на сумму 10,3 миллиарда долларов, чтобы помочь детям, пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире.

Цель программы — собрать около 484,5 млн долларов в течение года для Йемена, где около трех четвертей населения нуждаются в помощи и защите.

«Тысячи детей погибли, еще сотни тысяч остаются под угрозой смерти от предотвратимых болезней или голода», — сказал Рассел.

По оценкам ЮНИСЕФ, в Йемене почти 540 000 детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания.

Отмечается, что более 17,8 миллиона йеменцев также не имеют доступа к безопасной воде, санитарии и гигиене, поскольку функционирует только половина медицинских учреждений страны.

Это оставляет около 10 миллионов детей без надлежащего доступа к уходу, говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце ООН и партнеры призвали выделить рекордные 51,5 миллиарда долларов помощи на 2023 год, что на 25 процентов больше, чем в 2022 году, и более чем в пять раз превышает сумму, запрашиваемую десять лет назад.