Гульбеддин Хекматияр заявил, что его пытались убить таджики

«Предварительное расследование показало, что оба террориста не афганцы, а таджикистанцы. Террористические группировки не могли найти ни одного афганца для этой операции. Надо выяснить, почему таджикистанцы, а не афганцы? У напарника смертника нашли черный флаг группировки «Исламское государство», заявил Хекматияр 9 декабря после пятничной молитвы в главной мечети Кабула.

Официальной реакции Душанбе на заявление афганского политика не последовало.

СМИ Афганистана 2 декабря сообщили, что в Кабуле неизвестные попытались взорвать бывшего премьер-министра страны Гульбеддина Хекматияра. В результате погиб один из его охранников и двое были ранены, сам политик не пострадал. Агентство Ariana News сообщило, что покушение произошло возле мечети в районе Дар-уль-Аман, где Хекматияр читал пятничную проповедь. Сообщается, что двое нападавших в парандже были замечены и убиты охранниками при попытке войти в мечеть.

Гульбеддин Хекматияр, который воевал против всех официальных правительств Кабула до 2020 года, в конце 90-х годов прошлого века был беженцем и скрывался на территории Таджикистана.

После прихода к власти талибов в августе 2021 года он неоднократно критиковал Таджикистан за поддержку Фронта национального сопротивления. Он даже однажды заявил, что Таджикистан предоставил ФНС при поддержке США базу в Фархоре. И поэтому, по его словам, Афганистан должен предоставить убежище политической оппозиции Таджикистана.