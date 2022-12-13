В США уволили учительницу за то что мешала ученикам во время молитвы

Учительница чартерной школы во Флориде была уволена после того, как помешала ученикам-мусульманам во время молитвы.

Видео, показывающее двух учеников, молящихся вместе в Чартерной школе Академии Франклина в Пемброк-Пайнс, стало вирусным на TikTok с более чем 7,5 миллионами просмотров. Дверь комнаты открывается, и входит женщина, утверждая, что офис принадлежит ей, говоря: «Вы все занимаетесь магией».

«Почему они в моем кабинете? Кто велел им прийти сюда?» Слышно, как учительница говорит. Другой человек отвечает: «Они молятся».

«Я верю в Иисуса, поэтому прерываю "выступление"», — сказала она.

Она свистит и пытается пройти сквозь них, пока они молятся, из-за чего она чуть не наступает одному человеку на руку.

Человек, разместивший видео в TikTok, написал: «Я буквально даже не верю, что то, что со мной произошло, реально. Я все еще в шоке».

В комментариях к видео этот человек также написал, что спросил двух учителей, могут ли они молиться. «Нас пустили в комнату, в которой мы находились, все было хорошо, пока она не вошла».

Пока неясно, было ли у студентов разрешение молиться или им нужно было разрешение. Также неясно, был ли это личный кабинет вошедшего учителя или почему ученики снимали видео.

В ответ школа сообщила, что ее руководству было передано «тревожное» видео.

«В Академии Франклина мы не приемлем дискриминационного поведения в любой форме. Пока мы не обсуждаем кадровые вопросы, мы можем сообщить, что рассматриваемый преподаватель больше не является сотрудником Академии Франклина».