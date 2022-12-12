Зачем турецкие власти мучают Айрата Вахитова и его семью?

Журналист Надежда Кеворкова сообщает о беспределе, происходящем с нашим братом и давним автором Айратом Вахитовым, которого по сфальсифицированному российскими спецслужбами делу упекли в Турции на 10 лет в тюрьму и внесли в международные списки террористов:

"Айрат Вахитов объявил голодовку в депортационной тюрьме в Турции.

Месяц назад он сломал три пальца на левой руке. Лечить отказались. Пальцы срослись криво. Сделали рентген - да, перелом, лечить не будем. Как только он начал голодовку, они пообещали прооперировать. Но это ничего не значит. Они много что обещали, и не исполняют.

Тем временем его 10-летнему сыну отказали в выдаче вида на жительство. Внж у его сына и жены отобрали ещё в 2016 году. Но год назад они посадили его жену. По регулярному доносу турка-алкоголика-путиниста (я не шучу). Когда она вышла, она снова подала на внж для себя и сына. И снова отказ.

Отсутствие внж для мальчика 10 лет означает в Турции вот что: до 5 класса он мог ходить в школу «слушателем». А с 5-го класса не может.

Айрат Вахитов отсидел срок с 2016. В апреле его должны были освободить. Вместо этого его перевели в депортационную тюрьму.

Почему все это происходит? Потому что 21 год назад Айрат отсидел в Гуантанамо, вышел из него без какого-либо обвинения".

От себя добавим следующее - Айрат Вахитов попал под каток не только российских, но и международных спецслужб в тот период, когда американские спецслужбы сотрудничали с российскими в борьбе с "исламскими радикалами", а турецкие спецслужбы учитывали последствия этого сотрудничества.

При этом мы достоверно знаем, что он прошел сложный путь и серьезную эволюцию и на момент его ареста турецкими спецслужбами не только не имел отношения к каким-то международным террористическим организациям и тем более терактам в Турции, в чем его обвинили, но и открыто и последовательно противостоял этому.

Это важно понимать, потому что в новых реалиях система различения "друг - враг" меняется, благодаря чему такой амир джихада в Сирии как Абдульхаким Шишани может приехать в Украину, чтобы примкнуть к ичкерийским подразделениям в составе ее Вооруженных сил, получив от нее легализацию, что еще недавно было невозможно.

Поэтому возникает вопрос - зачем турецкие спецслужбы продолжают мучать Айрата Вахитова и его семью, когда международная конъюнктура, из-за которой он был арестован, уже изменилась на 180 градусов?

В связи с этим мы обращаемся к нашим читателям, среди которых точно есть влиятельные и совестливые люди, с просьбой прекратить этот позор и беспредел и посодействовать решению вопроса Айрата Вахитова наилучшим образом, как для него и его семьи, так и для репутации турецких властей, которая серьезно страдает в глазах мусульман из-за таких действий.