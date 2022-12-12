Израильтяне убили палестинскую девочку-подростка

Израильские оккупанты застрелили 16-летнюю палестинскую девушку во время рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в воскресенье, сообщило министерство здравоохранения Палестины. Волна израильского насилия в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу в этом году продолжается.

Израильские военные утверждают, что им было известно о сообщениях о смерти девочки, и инцидент находится на рассмотрении. Они утверждают, что военные были обстреляны во время проведения рейда с целью ареста трех разыскиваемых лиц и открыли ответный огонь.

На севере оккупированного Западного берега в городе Дженин находится обширный лагерь беженцев, в котором вооруженные палестинские группы сопротивления, включая «Исламский джихад» и ХАМАС, начали более открыто противостоять израильской оккупации.

Наряду с близлежащим городом Наблус, он был в центре многих израильских нападений на оккупированном Западном берегу в этом году, причем израильские силы проводили почти ежедневные рейды.

Этот год уже стал одним из самых жестоких за более чем десятилетие: власти Палестины заявляют, что более 200 палестинцев, включая членов боевиков и гражданских лиц, были убиты израильскими войсками на оккупированном Западном берегу и в осажденном секторе Газа в этом году.