Конфликт в Урус-Мартане: кадыровцы похитили десятки людей

В чеченском городе Урус-Мартан произошли волнения из-за драки между сотрудником ДПС и росгвардейцем. Рамзан Кадыров пригрозил жителям отправкой на войну.

Волнения в городе произошли 10 декабря. По данным местных СМИ, в конфликт вмешались прохожие; они вступились за росгвардейца и снимали инцидент на видео.

РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Чечни пишет, что местные жители «агрессивно отреагировали на требования сотрудников ГАИ по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения».

11 декабря оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO распространил видео, на котором, судя по приведенному переводу, Кадыров предложил «всем, кто вчера там был», приехать в Урус-Мартан и напасть на спецподразделения Чечни — «или мы отправим вас в Украину».

Как сообщает ЧГТРК "Грозный", в Урус-Мартан накануне прибыли порядка 500 силовиков: они досматривали машины и проверяли документы у водителей. На месте находились работники местных официальных СМИ, а также высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, к примеру, командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев и начальник управления Госавтоинспекции МВД по региону Идрис Черхигов.

Чалаев обратился к местным жителям на чеченском языке – он призвал недовольных выйти и "попробовать сказать слово хоть одному сотруднику" и пообещал заставить виновных "пожалеть о том, что они появились на свет".

По данным телеграм-канала Niyso, в Урус-Мартане во время рейда похищены около 20 человек, а силовики разбивают тонированные стекла в машинах. По информации издания The Insider, документы проверяли не только у водителей, но и у прохожих. Baza пишет, что сейчас в городе ищут не только тех, кто принял участие в конфликте, но и тех, кто за ним наблюдал.