Ливиец, обвиняемый в изготовлении бомбы, которая уничтожила рейс 103 авиакомпании Pan Am над Локерби в Шотландии в 1988 году, был взят под стражу в США.

США подтвердили более раннее заявление шотландской прокуратуры о задержании Абу Агилы Мохаммеда Масуда и о том, что семьи жертв были уведомлены.

В 2020 году власти США обвинили Масуда во взрыве над Локерби, в результате которого погибли 259 человек на борту Боинга 747, в том числе 190 американцев, и 11 человек на земле.

Представитель министерства юстиции США в воскресенье заявил, что Масуд должен предстать перед окружным судом США по округу Колумбия, не уточнив, когда.

«Шотландская прокуратура и полиция в сотрудничестве с правительством Великобритании и коллегами из США будут продолжать расследование с единственной целью привлечь к ответственности тех, кто действовал вместе с [Абдель-Басетом Али Мохметом] аль-Меграхи», — заявил представитель Об этом сообщили в прокуратуре и фискальной службе Шотландии.

Меграхи, бывший офицер ливийской разведки, до сих пор был единственным подозреваемым, осужденным за взрыв в Локерби.

Ни шотландская прокуратура, ни министерство юстиции США не сообщают, как был пойман Масуд, но Би-би-си сообщила, что в прошлом году его похитила группа ливийских ополченцев.

Обвинения США против Масуда в 2020 году включали уничтожение самолета и автомобиля, что привело к гибели людей. Агент ФБР Рэйчел Отто заявила тогда в показаниях под присягой, что обвиняемый признался в изготовлении бомбы, которая использовалась для взрыва самолета авиакомпании Pan Am над городом Локерби в Шотландии.

Согласно обвинительному заключению США, Масуд, как сообщается, был ведущим изготовителем бомб для ливийского правителя Муаммара Каддафи, а также собрал и запрограммировал бомбу Локерби.

Расследование было возобновлено в 2016 году, когда Вашингтон узнал о его аресте после изгнания и смерти Каддафи в 2011 году, а также о его признании ливийским властям в 2012 году, что он был причастен к нападению.

Арест Масуда и его появление в суде открывает новую главу в деле о терроризме, которое растянулось на три десятилетия.

В 1991 году, через три года после теракта, Вашингтон обвинил оперативников ливийской разведки Меграхи и Ламена Халифа Фимах в причастности к теракту.

Ливия не передала подозреваемых под стражу ни шотландцам, ни американцам, что вынудило Совет Безопасности ООН ввести санкции против страны в отношении продажи оружия и авиаперелетов в 1992 году.

В 2001 году, после десятилетия борьбы с ливийскими властями за экстрадицию этих лиц, Триполи передал двоих мужчин Нидерландам, где их должны были судить в соответствии с шотландскими законами.

Меграхи был приговорен к пожизненному заключению, но был освобожден в 2009 году по гуманитарным соображениям и через несколько лет умер в Триполи. Фимах был оправдан судом.

Санкции были сняты после того, как Ливия заключила сделку о компенсации на сумму 2,7 миллиарда долларов с семьями жертв и официально 7взяла на себя ответственность за взрыв.