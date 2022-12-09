Российский суд отменил оправдательный приговор крымскому мусульманину

На Кубани отменен оправдательный приговор за "недоносительство" мусульманину из аннексированного Крыма Аблякиму Азизову. Такое решение вынес Четвертый кассационный суд в Краснодаре, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Имя обвиняемого полностью совпадает с именем председателя мусульманских религиозных общин Белогорского района в составе пророссийского духовного управления мусульман Крыма и Севастополя.

Аблякиму Азизову вменяют несообщение о предполагаемом участнике войны в Сирии. Из материалов дела следует, что он знал об участии "на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства" и не сообщил об этом силовикам, "опасаясь негативных для себя последствий".

Санкции вменяемой статьи предусматривали штраф до 100 тысяч или до года лишения свободы. Ранее Киевский суд Симферополя освободил Азизова от наказания, учтя его положительные характеристики, семью с тремя детьми и перечисление 15 тысяч рублей в благотворительный фонд мусульман Крыма. К нему была применена мера уголовно-правового характера с прекращением уголовного дела.

Прокуратура оспорила оправдательный приговор. Четвертый кассационный суд, куда обратился зампрокурора аннексированного Крыма, согласился с позицией гособвинения, отменив приговор и передав дело Азизова на новое рассмотрение.