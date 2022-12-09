Тумсо Абдурахманов все же жив - представители ЧРИ

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, заявили в пресс-службе правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом. Они отвергают слова директора ЧГТРК "Грозный" о причастности премьера Ахмеда Закаева к возможному убийству. В полиции Швеции эти сведения не комментируют.

"По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы. Он сослался на "собственные источники информации" и не уточнил, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

Полиция Швеции по прежнему продолжает воздерживаться от комментариев.

Напомним, что неподтвержденная информация об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. Затем, 5 декабря, об убийстве блогера сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацией поделился также один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. При этом ряд чеченских активистов поставили под сомнение достоверность данных о смерти блогера.