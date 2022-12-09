За что воюют Ахмет и Магомет?

Как понять, когда Путин говорит правду, а когда он врет? Когда он говорит, то врет почти всегда, а правду говорит обычно тогда, когда соврать не получилось.

Это наглядно видно из небольшого ролика, в котором приведены цитаты Путина в начале т.н. "СВО", и на этой неделе. В начале он несколько раз обешал не захватывать территории Украины, а целями "СВО" называл ее "денацификацию и демилитаризацию". Сейчас же он хвастается именно захватом (бесспорно, временным) территорий Украины как "значимым результатом СВО" (https://youtu.be/Z5YVQ9wXaSw).

Казалось бы, речь только об Украине, да и все это было изначально понятно. Но на самом деле, это касается абсолютно всего, что говорит и обещает Путин. Говорил и обещал строить демократию, а не диктатуру - соврал. Говорил и обещал, что не будет засиживаться у власти - соврал. Говорил и обещал, что Россия будет экономически развиваться и сотрудничать с развитыми странами, а не закрываться железным занавесом - соврал, в результате его политики произошло именно последнее. Говорил и обещал, что не поднимет пенсионный возраст, соврал. Говорил и обещал, что не будет захватывать территории Украины, и тут соврал.

А еще, напомним, называл Россию оплотом Ислама, говорил о том, как в ней защищены мусульмане, как им в ней будет вольготно житься. А в итоге - запреты исламских организаций и литературы, убийства, аресты и исход активных мусульман, массовая отправка мусульманской молодежи на войну во имя "Русского мира", то есть, того самого захвата территорий, который он обещал не делать, прикрываясь вместо этого демилитаризацией, денацификацией, борьбой с НАТО и биолабораториями и т.д., и т.п.

Но в его речи о новых территориях как "значимом результате СВО" важен еще один момент. Говоря об этом он добавил: "Азовское море стало внутренним морем России, еще Петр I за это боролся".

Тут так и хочется сказать: ало, сейчас не XVIII век, а начало XXI и тебя избирали президентом Российской Федерации, государства в международно признанных границах, чтобы ты решал проблемы ее развития и граждан, а не новым императором постоянно расширяющейся Российской империи.

Но нет, в голове у него и ему подобных именно это, а это означает, что даже теоретически на войны Россия обречена всегда. Потому что Петр I у них боролся, чтобы сделать Азовское море внутренним и присоединить Прибалтику, Екатерина II, чтобы присоединить Польшу и Аляску, Николай II, чтобы захватить Босфорский пролив, а Сталин - всю Европу.

А раз так, они будут вечно сперва врать про цели денацификации, демилитаризации и что-то еще, а потом под этим прикрытием пытаться захватить новые территории. Потому что еще Петр за это боролся, еще Екатерина за это боролась, еще Николай за это боролся, еще Иосиф за это боролся и т.д.

А вы, живущие в России Ахметы и Магометы, будете проливать свою кровь за маниакальные стремления всех этих петь, кать, коль, иось, путь и т.д.

Оно вам надо?