Победа Марокко и утрата Уммы

Победа сборной Марокко над командой Испании позавчера стала практически главным событием арабского мира.

Матч Испания-Марокко с самого начала был невероятно заряжен политически. Тут все вместе и сразу - мусульманское завоевание Испании, начавшееся с берегов Марокко, реконкиста, изгнание мусульман из Андалуза, несколько веков противостояния, потом испанская колонизация марокканских земель. На сегодняшний день марокканцы являются основной мусульманской группой в Испании, их там больше миллиона человек. При этом Марокко и Испания продолжают территориальный спор из-за испанских анклавов Сеута и Мелилья на африканском берегу.

В общем отношения долгие и сложные. Не удивительно, что победу Марокко многие восприняли как триумф Африки и арабского мира над колониализмом, расизмом и европоцентризмом.

Впрочем, не стоит увлекаться этим антиколониальным околофутболом. Уже внутри Марокко многие возмущаются тем, что эта победа приписывается арабскому миру, тогда как большинство игроков сборной - берберы-амазиги по происхождению.

Да и не будем забывать, что марокканский голкипер Яссин Буну (кстати, гражданин Канады, так как он родился в Монреале), ставший главным героем матча, играет за испанскую Севилью и считается лучшим голкипером испанского чемпионата. За европейские, в том числе испанские, клубы играют и некоторые другие футболисты. А Ашраф Хакими, забивший гол испанцам, родился в Мадриде.

Мир большого спорта, особенно футбола, слишком транснационален, чтобы можно было всерьез рассуждать о национальном триумфе.

Конечно, это никак не отменяет того радостного факта, что марокканцы все таки победили. Победа действительно впечатляющая, и для них это безусловный праздник, в конце концов это первый раз, когда Марокко (вообще арабская страна) выходит в четвертьфинал чемпионата мира.

Однако в тот же самый день, когда марокканцы радовались футбольной победе, в Марокко случилось еще одно событие. Ушел к своему Господу 103-летний шейх Абдур-Рахман аль-Каттани. Он был живой легендой нашего времени среди ученых и студентов, славился своими исключительно высокими цепями передачи хадисов. Между ним и имамом Бухари было всего 18 человек, по мнению многих ученых хадиса современности это был самый короткий в мире непрерывный иснад на Сахих Бухари.

Смерть ученого это всегда большая потеря для Уммы, которую к сожалению большая часть из нас может не замечать. А со смертью шейха Абдур-Рахмана аль-Каттани, рахимахуЛлах, мы окончательно стали чуть дальше от наследия Пророка.

Мы не будем заламывать руки и говорить, что арабы и особенно марокканцы должны были бы плакать позавчера, а не радоваться. Даже в гораздо лучшие времена чем сейчас большинство простых людей предпочитало зрелища и спорт, а не знания. Так что ничего неожиданного тут нет.

Но и говорить о каком-либо цивилизационном триумфе на этом фоне уже совершенно не хочется.