Европа введет санкции против родственников Кадырова

Еврокомиссия официально представила проект девятого пакета санкций ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину, сообщает Радио Свобода. Он может включать, в частности, персональные санкции против членов семьи Рамзана Кадырова.

Ранее в среду немецкое издание Bild сообщало со ссылкой на свои источники, что ограничения могут быть введены в отношении родных Рамзана Кадырова – двух дочерей и двоюродного брата, их имена не названы.

У Кадырова как известно есть три совершеннолетних дочери – 23-летняя Айшат, занимающая пост министра культуры республики, 22-летняя Карина (Хадижат), возглавляющая департамент дошкольного образования Грозного, и 18-летняя Табарик. Сообщается, что у него также есть как минимум шесть двоюродных братьев, которые занимают в республике различные посты. Один из них, Турпал-Али Ибрагимов, является министром имущественных и земельных отношений Чечни.

Как ожидается, девятый пакет санкций может быть одобрен уже на следующей неделе, на саммите ЕС. В проект еще могут внести изменения.

Напомним, что в сентябре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в "черный список" лиц, с которыми гражданам и резидентам США запрещено вести бизнес, жену Кадырова Медни, Фатиму Хазуеву, которую называют его второй женой, Аминат Ахмадову, которая считается его третьей женой, дочерей Айшат, Карину (Хадижат) и Табарик, а также его двоюродного брата Турпал-Али Ибрагимова.

В октябре Япония ввела санкции против членов семьи Рамзана Кадырова, а также братьев депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. В санкционный список внесены официальная жена Кадырова – Медни, а также еще две женщины, названные в документе его женами, – Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Кроме того, в списке присутствуют совершеннолетние дочери Кадырова – Айшат, Карина и Табарик.