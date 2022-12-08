Дженин: три палестинца убиты во время израильского рейда

Израильская армия убила трех палестинцев во время рейда в Дженине. Таким образом они стали последними жертвами многомесячной израильской кампании почти ежедневных рейдов на оккупированном Западном берегу.

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало троих убитых в четверг утром: Сикди Закарне, 29 лет, Атта Шалаби, 46 лет, и Тарек аль-Дамадж, 29 лет.

Министерство объявило об их смерти примерно в 5:30 утра.

Закарне и Аль-Дамадж были из лагеря беженцев Дженин, а Шалаби был из города Кабатья на южной окраине Дженина.

По меньшей мере двое других палестинцев были ранены израильским огнем во время рейда, в том числе один в тяжелом состоянии.

В память о трех мужчинах объявлена ​​всеобщая забастовка в провинции Дженин, школы, предприятия и магазины закрыты.

Израильская армия, включая силы специального назначения, совершила налет на Дженин и его лагерь беженцев на рассвете в четверг и арестовала нескольких разыскиваемых палестинских бойцов сопротивления. В ходе рейда вспыхнули столкновения между израильскими силами и вооруженными палестинцами.

По словам местного журналиста Муджахеда аль-Саади, один из убитых — Сидки Закарне — был бойцов, а Шалаби и Аль-Дамадж — гражданскими лицами.

Аль-Саади, а также местные СМИ заявили, что Закарне был связан с Бригадой мучеников Аль-Акса — вооруженным крылом политической партии ФАТХ, но остается неясным, участвовал ли Закарне в боевых действиях, когда его застрелили.

Очевидцы утверждают, что Закарне был застрелен в своей машине. Люди, которые вытащили его из машины, сказали, что не нашли у него никакого оружия.

Второй убитый мужчина, Атта Шалаби, проезжал мимо со своим братом по дороге на работу, когда они обнаружили Закарне убитым в своей машине. Он пытался помочь Закарне, но израильтяне застрелили его.