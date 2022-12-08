Дженин: три палестинца убиты во время израильского рейда

Израильская армия убила трех палестинцев во время рейда в Дженине. Таким образом они стали последними жертвами многомесячной израильской кампании почти ежедневных рейдов на оккупированном Западном берегу.
Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало троих убитых в четверг утром: Сикди Закарне, 29 лет, Атта Шалаби, 46 лет, и Тарек аль-Дамадж, 29 лет.
Министерство объявило об их смерти примерно в 5:30 утра.
Закарне и Аль-Дамадж были из лагеря беженцев Дженин, а Шалаби был из города Кабатья на южной окраине Дженина.
По меньшей мере двое других палестинцев были ранены израильским огнем во время рейда, в том числе один в тяжелом состоянии.
В память о трех мужчинах объявлена всеобщая забастовка в провинции Дженин, школы, предприятия и магазины закрыты.
Израильская армия, включая силы специального назначения, совершила налет на Дженин и его лагерь беженцев на рассвете в четверг и арестовала нескольких разыскиваемых палестинских бойцов сопротивления. В ходе рейда вспыхнули столкновения между израильскими силами и вооруженными палестинцами.
По словам местного журналиста Муджахеда аль-Саади, один из убитых — Сидки Закарне — был бойцов, а Шалаби и Аль-Дамадж — гражданскими лицами.
Аль-Саади, а также местные СМИ заявили, что Закарне был связан с Бригадой мучеников Аль-Акса — вооруженным крылом политической партии ФАТХ, но остается неясным, участвовал ли Закарне в боевых действиях, когда его застрелили.
Очевидцы утверждают, что Закарне был застрелен в своей машине. Люди, которые вытащили его из машины, сказали, что не нашли у него никакого оружия.
Второй убитый мужчина, Атта Шалаби, проезжал мимо со своим братом по дороге на работу, когда они обнаружили Закарне убитым в своей машине. Он пытался помочь Закарне, но израильтяне застрелили его.
Контекст убийства третьего человека, Аль-Дамаджа, остается неясным.
После инцидента израильские военные заявили, что их силы вели «контртеррористическую» деятельность возле Дженина, когда их солдаты «были обстреляны прямой наводкой и ответили боевыми выстрелами» во время одного ареста.