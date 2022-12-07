ЕС замораживает сотрудничество с израильской полицией

Израильская газета "Гаарец" сообщила, что ЕС заморозил сотрудничество с израильской полицией из-за опасений по поводу политики нового правительства.

В сентябре прошлого года обе стороны подписали проект соглашения об улучшении передачи разведданных между Израилем и государствами-членами ЕС в целях предотвращения преступности и терроризма, но для этого требуется одобрение Европейского парламента.

«Гаарец» цитирует неназванные информированные источники в Тель-Авиве, которые сообщают: «Европейский союз проинформировал посла Израиля в организации, что он не будет продолжать продвигать проект соглашения о сотрудничестве в области разведки между израильской полицией и агентством Европол».

По данным издания, израильская сторона была проинформирована о заморозке соглашения в прошлую пятницу.

Израильские официальные лица заявили газете, что это решение является первым европейским признаком того, что изменение израильской политики на Западном берегу «скомпрометирует» сотрудничество с ЕС.

Один чиновник сказал: «Теперь, когда меняется правительство, есть давление, чтобы он был менее снисходителен к Израилю».

Подписанный проект соглашения был представлен членам Европарламента после объявления результатов ноябрьских выборов в Израиле.

В понедельник глава отдела сотрудничества правоохранительных органов ЕС Роб Розенберг заявил, что окончательное соглашение может «включать небольшие исключения в случае материальных угроз и необходимости защиты гражданского населения».

Напомним, что в соответствии с международным правом ЕС считает Западный берег оккупированной территорией и призывает Израиль прекратить на ней поселенческую деятельность.

По данным газеты, в соглашение предполагается включить пункт, запрещающий Израилю использовать любую информацию, которую он получает из Европы, на территориях, оккупированных в 1967 году.

«Гаарец» сообщила, что «в последние годы Израиль предотвратил серию террористических атак на территории Европы благодаря предоставленным им разведывательным данным, в то время как разведданные, предоставленные Европой, часто помогали в борьбе с организованной преступностью в Израиле».

Существуют региональные и международные опасения по отношению к израильскому правительству, которое намеревается сформировать глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, поскольку в его состав входят ультраправые, которые в соответствии с коалиционными соглашениями назначаются на важные должности в силовых структурах, включая контроль над силами израильской оккупации на Западном берегу.