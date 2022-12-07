Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК Вагнер

Тюменец Рамиль Шамсутдинов, получивший 24,5 года тюрьмы за расстрел в 2019 году своих восьмерых сослуживцев, хочет "искупить вину" кровью в ЧВК "Вагнер", сообщает телеграм-канал Baza.

По информации «Базы», Шамсутдинов записался добровольцем на "спецоперацию", когда в тюменскую исправительную колонию № 2 приехали представители "Вагнера", и даже попал в список. Но когда вагнеровцы приехали уже во второй раз, чтобы забрать заключенных, Рамиля не взяли. По словам источников «Базы», вагнеровцы сослались на то, что «народу уже и так много, ты пока не нужен». При этом другие заключенные, согласившиеся на участие в СВО, из колонии всё же уехали.

Впрочем, вряд ли стоит объяснять, почему убийцу восьми российских солдат не захотели с собой брать даже вагнеровцы, которые, как известно, не брезгуют даже людоедами. Вероятно, "музыканты" сумели вообразить, как рядовой Шамсутдинов берет автомат и расстреливает уже их самих.

Так что пока неизвестно, к чему приведет ходатайство осужденного Шамсутдинова о замене ему тюремного срока отправкой на фронт.

Напомним, что Шамсутдинова арестовали в октябре 2019 года. Он застрелил восьмерых сослуживцев, а еще двоим был причинил вред здоровью различной степени тяжести. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Отец Шамсутдинова в свою очередь заявлял, что следствие хочет скрыть дедовщину в армии.