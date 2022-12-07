Палестинцы дали отпор израильскому рейду в Наблусе

Палестинская вооруженная группировка "Логово льва" заявила в среду, что ее бойцы успешно отбили израильский налет на старый город Наблус ранее утром.



Израильские силы совершили налет на старый город в Наблусе рано утром в среду и сразились с палестинскими боевиками, прежде чем отступить. О жертвах и задержаниях не сообщается.



«Спецназ оккупантов проник в старый город под прикрытием, используя гражданский автомобиль и переодевшись в гражданскую одежду», — сказал член народного комитета старого города, местного органа по чрезвычайным ситуациям, попросивший не называть его имени.

«Солдаты стали занимать позиции в переулках старого города и продвинулись вглубь квартала Ясмина, когда началась перестрелка с боевиками», — рассказал член народного комитета.



«Большое количество оккупационных войск затем вошли в старый город и опечатали его входы, запретив въезд даже машинам скорой помощи, в то время как перестрелка продолжалась около часа», — добавил он. «Около 8:00 оккупационные силы начали отход, никого не арестовав и не убив, а жители вышли на улицы старого города праздновать».



«Наши бойцы обнаружили оккупационный спецназ около 6:00 утра и приготовились противостоять им», — говорится в заявлении "Логова льва".

«Бойцы сопротивления вступили в бой с силами рейда, нанеся им потери», — говорится далее в заявлении.

Никто из палестинских бойцов не был убит или ранен.

Израильские СМИ цитируют армию, утверждающую, что ее силы подверглись обстрелу во время «операций в Наблусе», и открыли ответный огонь. В израильских сообщениях добавлено, что во время рейда палестинцы задержаны не были.