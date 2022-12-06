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Западный берег: десятки раненых и арестованных в ходе ночных израильских рейдов

6 декабря в 15:27 Якуб Хаджич 0

Во вторник израильские силы арестовали нескольких палестинцев в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу.

Медицинские бригады сообщили, что не менее 15 палестинцев были ранены, в основном резиновыми пулями.

Столкновения между израильскими солдатами и палестинцами также вспыхнули в различных районах Западного берега.

Местные информационные агентства сообщили, что палестинцы открыли огонь по израильтянам возле незаконных израильских поселений между Гуш-Эционом и Хевроном, о жертвах не сообщается. 

Сообщалось также о стрельбе возле Офры, поселения на главной дороге между Иерусалимом и Наблусом, опять без пострадавших. 

Клуб палестинских заключенных, неправительственная организация, поддерживающая заключенных, сообщил, что в домах в Наблусе и Вифлееме были проведены обыски и по меньшей мере два человека были арестованы. 

В северном городе Дженин израильские силы ворвались в дома нескольких ранее освобожденных палестинских заключенных. 

На окраинах Рамаллаха, который является де-факто административной столицей Палестины, израильские власти установили блокпосты и контрольно-пропускные пункты, препятствующие передвижению палестинцев.

Израильские войска также перекрыли основные дороги к югу от Наблуса, ведущие в Рамаллу, и конфисковали автомобили.

Палестинские СМИ сообщили как минимум о 26 актах сопротивления палестинцев за последние 24 часа, в основном обстрелах израильских сил. Почти ежедневные - и часто смертоносные - израильские рейды на Западном берегу в последние месяцы разжигают напряженность, и палестинцы все чаще отражают нападения с применением силы.

В понедельник израильские силы на Западном берегу убили одного палестинца и ранили шестерых. 

В этом году израильские силы убили по меньшей мере 208 палестинцев, 156 на Западном берегу и в оккупированном Восточном Иерусалиме, что сделало этот год самым смертоносным для палестинцев с 2005 года.

За тот же период палестинцы убили 29 израильтян, что является самым высоким показателем с 2008 года.

Автор: Якуб Хаджич
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