В Индонезии запретили внебрачный секс и богохульство

Индонезия запретила внебрачный секс, клевету на президента и расширила законы против богохульства в новом своде законов, которые вызвали широкую критику со стороны правозащитных групп.

Правительство пыталось принять аналогичный закон в 2019 году, но после обнародования законопроекта на улицы вышли десятки тысяч протестующих, которые считали, что их конституционные права были нарушены.

Согласно новым законам, не состоящим в браке парам, живущим вместе, грозит до года тюрьмы или штраф в десять миллионов рупий, что эквивалентно 710 долларам, а родители или дети смогут сообщить о неженатых парах в полицию.

Согласно закону о богохульстве, любому, кто убеждает другого человека стать неверующим, может быть предъявлено обвинение, а за оскорбление действующего президента может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Критики раскритиковали закон на том основании, что он якобы подрывает гражданские свободы в третьей по величине демократии мира.

При этом сами же правозащитные группы признают, что Индонезия переживает рост консерватизма.

Хьюман Райтс Вотч (HRW) заявила, что новый уголовный кодекс нарушает "права женщин, религиозных меньшинств и ЛГБТ".

«Опасность репрессивных законов не в том, что они будут широко применяться. А в том, что они дают возможность для избирательного правоприменения», — сказал Андреас Харсоно, старший исследователь Индонезийской организации по наблюдению за соблюдением прав человека.

«Эти законы позволяют полиции вымогать взятки, позволяют чиновникам сажать в тюрьму политических противников, например, по статьям о богохульстве».

Согласно новому уголовному кодексу, аборты, за исключением жертв изнасилования, незаконны, как и занятия черной магией.

Уголовный кодекс применяется как к иностранцам, так и к гражданам. Ожидается, что новые законы будут оспорены в суде в течение следующих трех лет, прежде чем они вступят в силу.