Шведская полиция не подтверждает убийство Тумсо Абдурахманова

Полиция Швеции не подтверждает и не комментирует сообщения об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова – об этом сообщают активисты правозащитной организации VAYFOND.

Информацию об убийстве блогера не подтвердили ни родственники, ни представители властей Швеции, указали в свою очередь журналист Майрбек Вачагаев и юрист Абубакар Янгулбаев.

"Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – сказала пресс-секретарь шведской полиции Ирен Соколов в ответ на запрос издания Кавказ.Реалии.

О смерти блогера также сообщил Анзор Масхадов, заместитель движения представителей чеченской диаспоры «Единая сила». Он сослался на собственные источники, а также на публикацию телеграм-канала 1ADAT.

Новые сообщения о смерти Тумсо Абдурахманова не подтверждены надежными источниками, блогера могли скрыть силовики для его безопасности, заявили в свою очередь представители Ассамблеи чеченцев Европы.

Его брат Мухаммад Абдурахманов также не выходит на связь, что по мнению комментаторов, указывает на полицейское мероприятие в целях безопасности.

Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии.