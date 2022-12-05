Убийство Тумсо: фактами не подтверждено

Слухи об убийстве Тумсо появились еще в конце прошлой недели, о чем писали и мы. При этом достоверно известно было только то, что и сам личный враг Рамзана Кадырова, и его брат Мухаммад перестали выходить на связь, а никакой информации об их участи от их семей не поступало.

И вот сегодня ночью телеграм-канал 1Аdat написал о том, что по результатам своего расследования подтверждает убийство Тумсо. И на этом основании под утро о ней как о подтвержденном факте стали писать все СМИ, включая мусульманских блогеров.

Прежде всего надо отметить, что в самом убийстве Тумсо ничего странного бы, к сожалению, не было. Ему этим убийством угрожали не раз, на него уже один раз покушались, да и вообще мы живем в реальности, когда на войне каждый день гибнут сотни людей, большинство из которых даже не думали, что им придется взять в руки оружие, и поэтому люди, сознательно вставшие на путь борьбы с опасными врагами, тем более должны быть готовы к смерти.

Однако в Европе мы видели уже не одно убийстве чеченских политэмигрантов и врагов российских спецслужб и Рамзана Кадырова, и потому эти слухи об убийстве Тумсо не выглядели достоверными. Почему? Потому что как это бывает в таких случаях, не было ни кадров с места преступления, ни сообщения родственников, ни похорон.

Поэтому рассмотрим сообщение 1Adat, на основании которого сейчас строятся все утверждения об убийстве Тумсо, внимательнее:

"Относительно последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению слухи о его смерти оказались правдивыми.



Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами.



Наш материал, добытый по воле Аллаха через нашу сеть информаторов из Европы и Чечни, мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов.

Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства.



Мы глубоко опечалены данной новостью и приносим соболезвонания близким Тумсо Абдурахманова, пусть Аллах простит ему его грехи.

Дала геч дойла, Дал иман а, собар а лойла чур чарна.



إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



«Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся».



Коран 2:156".

Итак, как мы видим, указывается на материал, добытый через сеть информаторов из Европы и Чечни, который нельзя публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов.

Мы не собираемся подвергать сомнению надежность или искренность 1Adat, но реалии информационного общества и информационной войны таковы, что каждый из нас может ошибиться и введен в заблуждение, в том числе дезинформацией, включая т.н. дипфейки.

Поэтому до появления официального подтверждения от близких Тумсо и его похорон мы будем сохранять надежду на то, что он жив. Но в любом случае все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.