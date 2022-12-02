Зиявутдин Магомедов, Доного, Тумсо: империя должна умереть

19 лет колонии строгого режима миллиардеру Зиявутдину Магомедову и 18 лет его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду Магомедову, обыск у одного из лучших современных кавказских историков Хаджи-Мурада Доного, распространяемые слухи об убийстве Тумсо Абдурахманова - что между всеми этими новостями общего?

К деятельности братьев Магомедовых и разным ее аспектам можно относиться по-разному. Однако как бы то ни было, важно понимать - в современном обществе свои крупные бизнесмены, политики и вообще влиятельные люди это одна из опор любого народа и другого сообщества. В данном случае - аварского, дагестанского, кавказского и мусульманского.

Ведь помимо зарабатывания денег и решения своих проблем Зиявутдин Магомедов целенаправленно инвестировал в талантливую молодежь Дагестана, в ее развитие и проекты в перспективых направлениях. Не в выращивание кавказских гладиаторов и пушечного мяса империи, а в выявление и продвижение кавказской интеллектуальной элиты.

Если вы посмотрите на такую развитую страну как Пакистан, которой она является на фоне чучхеизированной России, то увидите, что именно такие семьи как Магомедовы, в которых есть свои бизнесмены, политики и так далее, являются локомотивами развития нации. Такой семьей могли бы быть и Магомедовы, поэтому нет ничего удивительного в том, что с ними решили расправиться, как ранее расправились с семьей Хачилаевых и многими другими семьями, благодаря которым народы Кавказа могли бы быть независимыми, а не находиться под вонючим сапогом Москвы и ее местных марионеток.

Далее, мусульманам хорошо известно положение ученых в Исламе. На эту тему есть и хадисы, и высказывания других ученых, одно из которых гласит, что гибель одного ученого может быть хуже гибели целого племени. И это в наши дни относится не только к носителям и передатчикам религиозных знаний, которые тоже истребляются и изгоняются из Кавказа, но и к носителям тех остальных знаний, без которых сегодня не могут существовать народы. И в первую очередь знания своей истории, без которого народ превращается в стадо безмозглых, безвольных и беспамятных баранов, идущих на убой, как это сегодня к сожалению и происходит с тысячами манкуртизированных "этнических мусульман".

На этом фоне Хаджи-Мурад Доного один из немногих оставшихся, особенно в России, историков, который сохраняет память об истиной истории Кавказа. В том числе память о враге и его злодеяниях, без понимания чего нет воина и мужчины, ведь как гласит чеченская поговорка, мужчина не тот, кто может воевать, а тот, кто знает, кто его враг.

Наконец, Тумсо Абдурахманов. Он не миллиардер и не ученый, и отдельные его взгляды и высказывания могут вызывать оправданные нарекания. Но это яркий символ выдвинувшейся из гущи народа элиты нового поколения, способной талантливо освоив современные информационные технологии, сделать себя голосом своего народа в международном масштабе.

Мы не знаем, что с Тумсо сейчас, но надеемся, что он жив и здоров, и просим Всевышнего сохранить его, защитить и укрепить в благом. Но он уже совершенно точно подвергался покушению один раз, ему много раз угрожали убийством и сейчас мы видели, с какой радостью многочисленные мерзавцы ликовали в связи со слухами о его возможном убийстве.

И все эти три случая наглядно иллюстрируют, что Москве и ее цепным псам не нужны кавказцы успешные, яркие, умные, самостоятельные, независимые. Ей нужны марионетки, лизоблюды, преданные шестерки и полезные идиоты, в совокупности удерживающие свои народы в рабском, раздавленном состоянии.

А раз так, все мы - потому что то же касается не только кавказцев, но и все остальные народы империи - должны наконец понять, что ее существование несовместимо с нашим развитием, нашей достойной жизнью. Они хотят, чтобы умерли мы для того, чтобы и дальше волготно жили они. А значит, чтобы по-человечески жили захваченные ей народы, умереть должны эта империя и ее слуги.