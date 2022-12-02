Мусульманский врач бесплатно лечит бойцов украинской Нацгвардии

В украинском Прикарпатье бойцы Национальной гвардии получают бесплатную стоматологическую помощь в рамках проекта «Национальная гвардия», основанной стоматологом Фади аль-Тарифи. Об этом пишет украинский сайт Іслам в Україні.

Доктор Фади – уроженец Иордании, последние 19 лет живет в Ивано-Франковске. Получив три года назад гражданство Украины, он решил, что нужно отблагодарить страну, где он учился и овладел такой нужной профессией, где родились и растут его дети.

Первый благотворительный проект бесплатного лечения зубов военным, в том числе ветеранам АТО, врач начал в 2019-м. В следующем году состоялся проект «Женщины героев» (стоматологическая помощь вдовам и матерям павших солдат), а осенью 2021-го стартовал третий проект, ориентированный на детей погибших бойцов.

После начала полномасштабного вторжения РФ вместе с командой Фади аль-Тарифи перевез нужное медицинское оборудование на полигон Национальной гвардии, где началась реализация четвертого проекта — в его рамках помощь уже оказана сотням военнослужащих.

По словам господина Фади, он хотел сделать что-то для людей в это тяжелое время:

«Я врач, хорошо делаю свою работу, зарабатываю и имею своих клиентов. <…> Ребята защищают нас там, так почему им не помочь?»

Проект для нацгвардейцев продолжается, но уже на базе стоматологической клиники доктора Аль-Тариф. Он говорит, что это не только его заслуга, но и работа целой команды: