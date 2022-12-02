У дагестанского историка Хаджи-Мурада Доного прошел обыск

Дагестанский историк Хаджи-Мурад Доного сообщил о проведении обыска у него дома в Махачкале и допросе в отделе полиции из-за участия в международных научных конференциях.

"После утреннего намаза нагрянула группа (не местная!) с ордером. Прошлись по квартире, изъяли компьютер, телефон, флешки, два мешка книг, папки. Так и не понял, что искали. Затем повезли в 6-й отдел, допросили, в частности интересовало мое участие в международных научных конференциях, называли целый ряд каких-то имен, которые я впервые слышал, не встречались ли со мной какие нибудь подозрительные люди, не предлагали ли мне что-нибудь.

Последняя конференция в которой я принимал участие была лет 6-7 назад. На конференциях я участвовал в составе делегаций Академии наук, Университета и т.д., но почему то органам интересен только я. Таким образом я остался без телефона с контактами и, самое главное, без компьютера, в котором ценные исторические материалы и документы, которые я собирал в течение многих лет. Все это отправили на экспертизу, и если ничего в них не найдут подозрительного, то обещали вернуть, во что мало верится. ", – сообщил Доного в телеграме. Из его слов следует, что обыск прошел два дня назад, 30 ноября.

Ранее в этом году историк заявил, что его вынудили уволиться из Национального музея Дагестана, где он занимал должность замдиректора. Это произошло из-за доноса "Ассоциации ветеранов сил специального назначения", который был адресован главе республики Сергею Меликову.

Доного считает обыск и допрос продолжением истории с доносом.

"Если же до чего то докопаются, то соответственно, видимо, арест и тогда - пишите письма. Это я получил такой "подарок", при выходе на пенсию - увольнение с должности заместителя Генерального директора Национального музея, отстранение от преподавания в университете (где я преподавал в течении 25 лет) и др. Поэтому я практически отключен от своей любимой работы, проекты, которые я мечтал закончить к концу своей жизни, видимо, останутся не реализованными, что очень жаль. Уповаем только на Создателя."