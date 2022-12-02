Чайная культура Азербайджана и Турции внесена в список ЮНЕСКО

Культура чаепития, практикуемая как в Турции, так и в Азербайджане, была в четверг внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и признана символом «самобытности, гостеприимства и социального взаимодействия».

Черный чай, который пьют в любое время дня по всей Турции, традиционно готовят в небольших самоварах и подают в маленьких стаканах в форме тюльпанов, которые можно взять ладонью.

Культурная организация ООН признала большую социальную значимость церемонии в своем заявлении о принятом решении.

«Культура чаепития в Азербайджане и Турции является важной социальной практикой, которая демонстрирует гостеприимство, создает и поддерживает социальные связи и используется для празднования важных моментов в жизни общин», — говорится в сообщении.

Чай продают на базарах по всей стране, его продавцы до сих пор ходят по улицам городов, разнося напиток торговцам и их покупателям на металлических подносах.

ЮНЕСКО отмечает, что в некоторых частях Азербайджана люди добавляют специи и травы, такие как корица, имбирь и тимьян.

«Культура чаепития является неотъемлемой частью повседневной жизни всех слоев общества, обеспечивая сильное чувство культурной самобытности», — говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Среди других традиционных практик, признанных ООН в четверг, были «традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики» в Китае.

Чай, который пьют в Турции, по большей части собирают на холмах северо-востока страны с видом на Черное море.

Знаменитый турецкий кофе был внесен в список ЮНЕСКО еще в 2013 году, но основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк поощрял употребление чая для поддержки национального производства. Во многом переход турок с кофе на массовое потребление чая стал результатом Первой мировой войны, когда связь Турции с Йеменом - традиционным производителем кофе - была прервана из-за боевых действий и блокады со стороны Британии.