Интерпол больше не разыскивает Амину Гериханову

Интерпол снял с розыска чеченку Амину Гериханову, которая вместе с малолетним сыном бежала от войны в Украине, была задержана в Румынии и впоследствии получила там убежище – через несколько месяцев ареста. Об удалении Герихановой из розыска Интерпола сообщила базирующаяся в Европе чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд", которая помогала беженке.

36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с сыном на румынской границе 13 марта. Поводом стал розыск Интерпола, который проводился по запросу России, где беженку обвиняют в участии в военных действиях на территории Сирии. При этом к началу полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украину Гериханова уже пять лет жила в Киеве. В Румынии женщину отправили под арест, а ее сына – в приют, откуда ребенка позже забрали живущие в Европе родственники.

Несколько месяцев по делу Герихановой шли судебные разбирательства, она и ее защитники заявляли о смертельной угрозе в случае выдачи в Россию. В интервью сайту Кавказ.Реалии беженка заявила о попытках кадыровских силовиков сделать из нее "шахидку".

30 октября Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на решение об экстрадиции, самой беженке об этом сообщили 4 ноября, тогда же информация появилась в СМИ. Снятие с розыска Интерпола позволяет Амине Герихановой воссоединиться с сыном, которому оформляют документы в Австрии.