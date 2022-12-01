"Исламское государство" сообщило о гибели лидера

Группировка "Исламское государство" (ИГИЛ), признанная террористической во многих странах мира, заявила в среду о гибели своего лидера Абу Хасана аль-Хашими аль-Курайши.

В опубликованном в соцсетях в аккаунтах, связанных с ИГИЛ, сообщении, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что бывший лидер группі погиб в бою. Где и когда это произошло, не сообщается. Новым руководителем группировки назван некий Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Не указывается, является ли он родственником предыдущего главы организации. Судя по патрониму "Аль-Курайши", предполагается, что он курайшит (ибо лишь курайшит может быть халифом, согласно самому сильному мнению).

Речь идёт уже о четвёртом лидере ИГ. Первые двое - Абу Бакр аль-Багдади и Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши - были убиты в результате операций американских военных. О смерти Абу Ибрагима аль-Кураши 3 февраля 2022 года сообщал президент США Джо Байден. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби приветствовал сообщения о гибели его преемника.

Напомним, что "Исламское государство" в середине 2010-х годов контролировало значительные территории в Ираке и Сирии. В результате кампаний США и их союзников, армии Ирака, Турции, сил сирийского режима, поддержанных Россией, оно утратило свои позиции и сейчас не контролирует какие-либо населённые пункты, перейдя к партизанской войне.