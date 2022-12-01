Два палестинца убиты израильскими солдатами в Дженине

Израильские военные убили двух палестинцев во время рейда в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу после того, как вспыхнули ожесточенные столкновения, заявили палестинские официальные лица, в результате чего число палестинцев, убитых за последние 72 часа, достигло восьми.
Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что убитыми в четверг были 27-летний Наим Джамаль аль-Зубайди и 26-летний Мохаммед Айман аль-Саади. Также пострадал еще один мужчина.
Батальон "Дженин" бригады "Аль-Кудс" Исламского джихада заявил, что убитыми были двое его командиров.
Израильские военные заявили, что солдаты попали под обстрел и открыли ответный огонь во время рейда в районе Дженина с целью ареста предполагаемых боевиков.
Тела двух мужчин были вынесены толпой палестинцев из больницы Ибн Сина по улицам лагеря беженцев Дженин.
ФАТХ и другие палестинские группировки призвали к забастовке в Дженине в четверг в знак протеста против убийств.
В ходе отдельного инцидента в среду израильские силы застрелили палестинца во время рейда в Ябаде, недалеко от Дженина.
WAFA сообщает, что им был 25-летний Мохаммед Тауфик Бадарне.
Израильские военные заявили, что они вошли в Ябад, чтобы арестовать Абд аль-Гани Харзаллаха, которого они «подозревают в террористической деятельности».
По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших на этой неделе увеличило общее число палестинцев, убитых Израилем в этом году, до 210 человек.
Между тем израильские военные отдельно заявили в среду, что они временно выводят отряд ультраортодоксальных солдат с оккупированного Западного берега после того, как 78-летний палестинец-американец скончался после ареста их солдатами в начале этого года.
Армия заявила, что к концу года батальон «Неца Иегуда» («Иудея навсегда») будет переброшен на оккупированные Голанские высоты.
В объявлении не упоминалась смерть Омара Асада, который скончался после того, как израильские солдаты арестовали его, надели наручники и завязали ему глаза.
Вместо этого, как говорится в сообщении, решение «было принято из-за желания диверсифицировать их оперативное развертывание в нескольких областях в дополнение к накоплению большего оперативного опыта». В нем говорилось, что подразделение вернется на Западный берег в конце следующего года.
Неца Иегуда — это специальное подразделение для ультраортодоксальных еврейских солдат. Подразделение было сформировано для поощрения религиозных мужчин, которые часто освобождаются от обязательной военной службы, вступать в армию. Но его члены были замешаны в прошлых случаях злоупотреблений.