Два палестинца убиты израильскими солдатами в Дженине

Израильские военные убили двух палестинцев во время рейда в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу после того, как вспыхнули ожесточенные столкновения, заявили палестинские официальные лица, в результате чего число палестинцев, убитых за последние 72 часа, достигло восьми.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что убитыми в четверг были 27-летний Наим Джамаль аль-Зубайди и 26-летний Мохаммед Айман аль-Саади. Также пострадал еще один мужчина.

Батальон "Дженин" бригады "Аль-Кудс" Исламского джихада заявил, что убитыми были двое его командиров.

Израильские военные заявили, что солдаты попали под обстрел и открыли ответный огонь во время рейда в районе Дженина с целью ареста предполагаемых боевиков.

Тела двух мужчин были вынесены толпой палестинцев из больницы Ибн Сина по улицам лагеря беженцев Дженин.

ФАТХ и другие палестинские группировки призвали к забастовке в Дженине в четверг в знак протеста против убийств.

В ходе отдельного инцидента в среду израильские силы застрелили палестинца во время рейда в Ябаде, недалеко от Дженина.

WAFA сообщает, что им был 25-летний Мохаммед Тауфик Бадарне.

Израильские военные заявили, что они вошли в Ябад, чтобы арестовать Абд аль-Гани Харзаллаха, которого они «подозревают в террористической деятельности».

По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших на этой неделе увеличило общее число палестинцев, убитых Израилем в этом году, до 210 человек.