Турция дала России время, чтобы договориться о сдаче Таль-Рифаата

Российские официальные лица пытаются убедить Дамаск и боевиков РПК уйти из северного сирийского города Таль-Рифаат, чтобы предотвратить наземную операцию Турции.

Турецкие официальные лица сообщили Al Jazeera, что российская сторона прилагает усилия для удовлетворения требований Турции на севере Сирии в качестве альтернативы военной операции, добавив, что Анкара оговорила вывод Отрядов народной самообороны (YPG) из городов Манбидж, Кобани(Айн аль-Араб) и Таль Рифаат.

Турция также согласна для возвращения сирийского асадитского режима в некоторые приграничные районы в качестве альтернативы Сирийским демократическим силам (СДС), частью которых является YPG.

Таль-Рифаат имеет важное значение из-за своего стратегического положения, зажатого между турецкими и асадитскими войсками, и временами доставлял беспокойство Анкаре из-за неоднократных смертоносных атак на ее позиции в районе, в чем Анкара обвиняет YPG.

В пятницу агентство Middle East Eye сообщило , что Турция стремится заключить сделку с Россией, чтобы вывести YPG из Таль-Рифаата в ходе наземного наступления в ближайшие дни.

По словам источников Al Jazeera, Москве дали время, чтобы выполнить условия Анкары. Альтернативой может быть военная операция.

Аль-Араби аль-Джадид также сообщает, что турецкая военная операция на севере Сирии будет проводиться поэтапно. Первый этап может начаться в ближайшие дни и охватит район Таль-Рифаат.

Затем наступление переместится на Кобани, город с преобладающим курдским населением, и Манбидж, в котором исторически проживает больше арабов.

По словам аль-Араби аль-Джадид, турецкие силы продолжают готовиться к атаке на Таль-Рифаат, а также консультируются с Россией, ключевым сторонником сирийского режима.

Согласно источникам газеты, ожидается, что силы режима будут выведены из этого района, если турецко-российские договоренности по Таль-Рифаату будут завершены. Точно так же сирийским повстанцам, поддерживаемым Турцией, было приказано подготовиться к захвату этого района.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил YPG наземной операцией в ответ на смертоносный взрыв в Стамбуле 13 ноября , который, по словам Анкары, был совершен подозреваемыми, связанными с YPG. YPG отрицают свою причастность к нападению.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин во вторник заявил, что Турция не назовет дату своей наземной операции.

«Это может быть завтра, на следующей неделе или в любое время», — сказал он. «Операции можно делать по-разному. Эти операции можно делать в любое время. Как это делалось раньше, так будет продолжаться и в будущем».