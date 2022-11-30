Пакистанские талибы возобновили войну с правительством

Три человека были убиты и 23 ранены в среду, когда террорист-смертник нацелился на полицейский грузовик на западе Пакистана. Ответственность на себя взяли местные талибы.

«Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), которых не стоит путать с афганскими талибами, ранее на этой неделе отвергли шаткое многомесячное перемирие, согласованное с Исламабадом, и возобновили атаки по всей стране.

Высокопоставленный сотрудник полиции Ажар Мехесар сообщил AFP, что взрыв в среду был направлен против силовиков, которые должны были сопровождать врачей, делающих прививку от полиомиелита в городе Кветта, и среди убитых «были полицейский, женщина и ребенок».

В заявлении ТТП говорится, что «святой воин» взорвал заминированный автомобиль возле таможенного поста, чтобы отомстить за убийство основателя ТТП Умара Халида Хурасани во время перемирия.

«Наши операции возмездия будут продолжаться», — говорится в заявлении.

ТТП была основана в 2007 году пакистанскими боевиками, которые сражались вместе с талибами в Афганистане в 1990-х годах, прежде чем выступили против поддержки Исламабадом интервенции там под руководством США после 11 сентября.

Какое-то время они владели обширными участками изрезанного племенного пояса Пакистана, патрулируя территорию всего в 140 километрах от столицы Пакистана.

По данным Пакистанского института исследований проблем мира (PIPS), за год, прошедший с тех пор, как талибы вернулись к власти в Афганистане, в Пакистане произошло 50-процентное увеличение числа нападений боевиков.

Большинство этих нападений было сосредоточено в западных провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, которые соседствуют с Афганистаном.