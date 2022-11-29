В Израиле уволили врача, который угостил раненого палестинского мальчика сладостями

Палестинский врач с израильским гражданством был уволен с работы после того, как угостил сладостями раненого палестинского мальчика, задержанного полицией, сообщает Middle East Eye.

Семья врача рассказала, что израильская больница «Хадасса» в Иерусалиме уволила Ахмада Махаджну в воскресенье после недельного расследования.

Организация "Врачи за права человека" из Тель-Авива заявила, что увольнение стало результатом «расистской, националистической и популистской охоты на ведьм».

Расследование было начато в конце октября после того, как медицинский персонал устроил в больнице вечеринку и раздал остатки еды всем пациентам в больнице.

Среди них был 16-летний палестинец, находящийся под стражей в полиции, которому Махаджна и двое других сотрудников больницы дали угощение.

Мальчика лечили от ран, полученных после того, как израильская полиция подстрелила его за то, что он якобы нанес ножевые ранения израильтянину в Иерусалиме несколькими днями ранее.

Офицеры, обеспечивающие безопасность пациента, пожаловались руководству больницы, которое затем выступило с заявлением, в котором Махаджна был назван «сочувствующим террористам», после чего его вызвали на слушание.

«Письма поддержки от пациентов и коллег, описывающие его как заботливого и преданного своему делу врача, оказались бесполезными», — говорится в сообщении "Врачей за права человека" в Twitter.

Махаджна был официально уволен в воскресенье.

«Поведение больницы — это подлая попытка усмирить тех, кто требует крови задержанного пациента и лечащего его врача», — добавили в организации .

«Эти действия оказывают влияние на медицинский персонал, особенно на палестинских сотрудников, и способствуют культуре угнетения и молчания».

Семья Махаджны осудила увольнение и заявила, что обсудит этот вопрос с европейскими дипломатами в Израиле.

Они сообщили MEE, что решение было принято после того, как семья подверглась подстрекательской кампании в социальных сетях, направленной против двух ее членов, адвокатов Расляна и Халеда Махаджны, связанных с Ахмадом, за их работу по представлению палестинских заключенных в израильских судах.

«Мы проинформируем послов Европейского Союза о расистской и запугивающей процедуре и решении, принятых администрацией больницы «Хадасса Эйн Керем», — сказал MEE Раслян Махаджна, брат Ахмада.

«Мы призываем европейские больницы и медицинские центры проявить солидарность с врачом, которого напрасно очерняют»

Ахмад, чья семья была насильственно перемещена в Умм-эль-Фахм в 1948 году, окончил медицинский факультет Ульмского университета в Германии.

Он вернулся к работе в израильских больницах, где палестинские граждане уже давно жалуются на дискриминационное обращение, несмотря на то, что онт занимают почти 21 процент рабочих мест врачей и 23 процента рабочих мест медсестер в Израиле.