Ливан: человек погиб в перестрелке между фанатами футбольных команд Германии и Бразилии

Болельщик сборной Германии по футболу застрелил болельщика Бразилии на севере Ливана в среду после того, как Германия потерпела шокирующее поражение от Японии со счетом 2:1 на чемпионате мира.

В соцсетях появились кадры инцидента, которые, по всей видимости, сняты с камер видеонаблюдения. Люди противостоят друг другу на тротуаре в Бедави, городе в 5 км к северу от второго по величине города Ливана Триполи.

Непонятно, что стало причиной ссоры. Некоторые пользователи социальных сетей говорят, что это произошло из-за личного спора.

На кадрах видно, как стрелок покидает место происшествия после происшествия.

Между немецкими и бразильскими болельщиками существует ожесточенное соперничество с тех пор, как Германия разгромила Бразилию со счетом 7: 1 в полуфинале чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Эти страсти были отражены фанатами по всему миру, в том числе в Ливане, где были замечены плакаты, изображающие немецкую команду как «внуков Гитлера».

Мы же обратим внимание, что данный инцидент случился похоже без участия собственно немцев и бразильцев. Это повздорили между собой арабы-ливанцы (хотя большие диаспоры ливанцев живут и в Германии и в Бразилии). Ливану словно мало межконфессионального деления и войн по линии "христиане марониты - шииты - сунниты", самое время добавить безумное противостояние футбольных фанатов за чужие команды.