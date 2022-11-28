Арабские страны дадут миллиард долларов на реформы в Йемене

Арабский валютный фонд подписал соглашение на сумму 1 миллиард долларов для поддержки программы про-саудовского правительства по экономическим реформам в Йемене, сообщили государственные СМИ Саудовской Аравии в воскресенье.

Новый пакет базирующегося в Абу-Даби фонда, в который входят страны Ближнего Востока и Северной Африки, обеспечит поддержку усилий правительства Йемена по стабилизации экономики с 2022 по 2025 год, сообщает Ekhbaria TV.

Война между проиранскими хуситами и просаудовской коалицией, в которой обе стороны совершали военные преступления, поставила экономику Йемена на колени и вызвала крупнейший в мире гуманитарный кризис.

Инфляция и нехватка иностранной валюты сделали еду, воду и топливо недоступными для многих жителей Йемена, который импортирует большую часть своих потребностей.

В то время как йеменский риал оставался относительно стабильным на уровне около 560 за доллар в районах, контролируемых хуситами, он достиг рекордно низкого уровня в провинциях, контролируемых просаудовским правительством.

К ним относится Аден, где в воскресенье один доллар обменивали на более чем 1000 риалов.

После того, как хуситы штурмовали столицу Сану в 2014 году и свергли правительство, отправив его в изгнание, центральный банк Йемена разделился на два отделения — одно в Сане, находящееся под контролем хуситов, и одно международно признанное отделение в Адене, имеющее доступ к печати денег.

Филиал Адена находится под контролем поддерживаемой Саудовской Аравией администрации.

Саудовская Аравия заявила в апреле, что организует поддержку экономики страны, раздираемой войной, в размере 3 миллиардов долларов после того, как будет сформирован новый президентский совет. Была ли выплачена вся сумма, не уточняется.