"Свободная Палестина" на трибунах в Катаре

Марокканские футбольные болельщики развернули знамя «Свободная Палестина» на 48-й минуте своей ошеломляющей победы со счетом 2:0 на чемпионате мира в Катаре над полуфиналистами прошлого турнира Бельгией в воскресенье.

«Атласские львы», занявшие 22-е место в мировом рейтинге, обыграли вторую лучшую команду мира в динамичном матче группы F на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе и приблизились к выходу в плей-офф.

В субботу тунисские болельщики также развернули флаг «Свободная Палестина» точно в то же время во время группового матча чемпионата мира против Австралии, в котором они проиграли со счетом 1: 0.

48-я минута выбрана намеренно, ведь именно в 1948 году началась оккупация палестинских земель и палестинцы были изгнаны из своих домов.

Несмотря на то, что Палестина не прошла квалификацию на турнир, который впервые проводится на Ближнем Востоке, ее национальный флаг стал вездесущим символом на протяжении всего мероприятия.

Марокканские, тунисские и другие арабские футбольные болельщики вывешивают палестинские флаги и носят палестинские шали на плечах.

Перед воскресным матчем марокканские болельщики на рынке Сук Вакиф в Дохе были замечены одетыми в куфии и распевающими известное палестинское песнопение.

Это позитивное отношение и региональная солидарность к Палестине таковы, что в одном вирусном видео египетский фанат, улыбаясь, наклоняется к камере израильского вещателя и передает простое сообщение: «Да здравствует Палестина».

В декабре 2020 года Марокко стало четвертой арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Воскресный результат стал третьей крупной победой для стран Ближнего Востока и Северной Африки на чемпионате мира в этом году после исторической победы Саудовской Аравии над Аргентиной и жизненно важной победы Ирана над Уэльсом.

Хозяева чемпионата Катар - единственная ближневосточная команда, выбывшая из турнира после поражения в двух стартовых матчах.

Иран, набравший пока три очка, во вторник сыграет матч против США в формате «победитель получает все».

Саудовская Аравия окажется в аналогичном положении, когда в среду они сыграют с Мексикой.

Тунис, играющий в один день, но набравший всего одно очко после двух матчей, столкнулся с самой сложной задачей для продвижения вперед, поскольку им нужна победа над французами.