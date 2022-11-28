"Независимая ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в России УМЕРЛА. Заниматься ею уже НЕКОМУ и даже НЕ С КЕМ. Оттого оставляю за собой только юридическое решение проблем простых земляков. С отъемом земель, отжимом бизнеса, ущемлением верующих и т.д. А также прокачку и раскрутку наших молодых бизнесменов до международного уровня", -

такое по-своему сенсационное заявление сделал в своем телеграм-канале известный блогер Руслан Курбанов (https://t.me/ruslankurbanovTG/1456).

А что случилось, Руслан?! Ведь все же вроде нормально было? Прозападная либеральная пятая колонна наконец-то убрана из власти, растет влияние патриотов-государственников, сторонников возрождения СССР, Рамзан Кадыров публично унижает российских генералов и усиливает свое влияние вместе с разбивателем голов кувалдами Пригожиным, и только уехавшие неудачники, невписавшиеся в эту "прекрасную Россию настоящего" и неспособные оценить всех открывающихся перед ней перспектив, пытались омрачить всю эту идиллию.

Ну или по крайней мере, из твоих выступлений на эти темы еще недавно можно было сделать именно такие выводы. А что вдруг изменилось сейчас? Что, что-то произошло? Хотелось бы понять, что именно, что до этого политика была и ты ей мог заниматься, а сейчас уже некому и не с кем? Ты же публичная фигура, объясни пожалуйста, о чем речь.

Так же хотелось бы услышать, каким образом вышло так, что все было нормально и с твоим участием и ты отстаивал эту перспективу от уехавших неудачников, а потом раз, и все в одночасье изменилось? Может быть стоит проанализировать, что произошло, почему произошло, когда произошло и какую роль в этом сыграли ты и тебе подобные, которые до последнего момента говорили, что все нормально, все путем и не надо охаивать и паниковать?

Может быть, в какой-то момент кое кто свернул не туда? Например, тогда, когда начал поддерживать Асада в его борьбе с сирийскими повстанцами? Или когда заявил, что мусульманам надо поддерживать создание СССР 2.0.? Или когда заявил, что Россия не должна проиграть в войне, развязанной ей против Украины? Или когда заявил, что мусульманам не надо уезжать от войны? Или еще когда-то, потому что таких случаев на самом деле было гораздо больше.

Вопросы-вопросы. А так бы хотелось услышать на них честные ответы. Ведь они бы давали шанс на то, что все еще поправимо и можно признать свои ошибки и начать их исправлять, а не вставать в позу невиновного в том, к созданию чего сам приложил руку.