Советы буддистам

(На фото - фрагмент художества буддистского скульптора Даши Намдакова)

На фоне одиозных заявлений папы римского без должного внимания русскоговорящих мусульман оказались высказывания еще одного религиозного лидера. Так, во время своего визита в Казань один из лидеров российских буддистов Лама Бадмаев заявил следующее:

"Для того, чтoбы мы говорили о eдинстве, нужно занимaться неким прoсвещением. И я гoворил о том, что дaвайте организуем хoтя бы буддистские кoмнаты в Казани или пoстроим буддистский храм, дaцан - если здeсь есть буддисты". По сообщения СМИ, первый президент Татарстана и нынешний советник его номинального главы Минтимер Шаймиев в ответ на это заявил, что такое пожелания "заслуживает внимания".

Мы уже не раз писали о том, что если бы в России соблюдалась ее писанная конституция, любые религиозные организации могли бы свободно открывать и строить свои центры и храмы по всей стране. Например, мусульмане в Москве и других крупных городах, где остро не хватает мечетей. Ну и соответственно, буддисты в той же Казани, если им там действительно нужен храм.

Но вот ведь какая проблема. Хорошо известно, как обстоят дела со строительством новых мечетей в Москве. Между прочим, столице государства, в котором живут десятки миллионов мусульман, включая представителей народов, которые (к несчастью для себя) оказались в нем со своими землями. Так же обстоят дела и в других его городах, обычно за исключением мусульманских республик, да и то не всегда и не всех.

Казалось бы, можно сказать, что это иллюстрация отношения к мусульманам со стороны "православного русского мира", лидеры которого начинают говорить про Аллаха, Джихад и Иблиса только тогда, когда запахнет жаренным и мусульмане потребуются в качестве пушечного мяса. Хотя даже на этом фоне то тут, то там продолжаются притеснения девушек в хиджабах, да и открывать новые мечети в Москве никто не спешит.

Однако проблема в том, что в таком отношении буддисты зачастую не отличаются от православных. К примеру, в Элисте - столице Калмыкии, одной из основных буддистских республик, где проживает порядка 40 тысяч мусульман, единственная даже не мечеть, а исламский культурный центр строился с 1997 года по 2002-й. И после открытия в него вмещалось всего 50 молящихся. Однако и он в 2014 году был сожжен, после чего 40 тысяч мусульман Элисты вообще остались без молельного центра. Ведь та мечеть, что была в 120 километрах от Элисты, была снесена еще в начале нулевых.

Возникает вопрос - неужели в Казани буддистов больше 40 тысяч человек? Как-то сомнительно. Но тем не менее, если вбить в поисковик сочетание "буддистский центр Казань", то мы увидим, что такой там есть. И к слову, если уж вспомнили про Минтимера Шаймиева, то он и раньше был замечен в особом расположении к буддизму, причем, принимающем достаточно странные формы. Так, в построенном при его содействии комплексе в Булгаре, который замышлялся как исламский центр татарского народа, была возведена 11 метровая статуя чудища-дракона, скульптором которой стал буддист Даши Намдаков. Вроде бы достаточно образованный человек... чтобы знать, что в Исламе, а особенно в таких местах, такие скульптуры не приветствуются. Да и вообще, насколько корректно, представителю одной конфессии вмешиваться в строительство комплекса, планирующегося как центр другой конфессии?

Нельзя в этой связи не отметить и еще одного момента. Так как путинский режим своей самоубийственной политикой лишил Россию как государство, по крайней мере в ее нынешних виде и границах, всяких перспектив, представители народов, которые пока еще находятся в ее составе, уже начинают активно думать о том, как жить после ее краха. Активно это делают и буддисты-калмыки, что с их стороны вполне разумно. Если бы не одно но - декларируя свои планы на создание независимой Калмыкии, лидеры ее национального движения заявили о намерении включить в нее ногайские земли Астрахани, чем уже вызвали протест со стороны ногайского движения (https://t.me/FreeNogaiEl/539).

В этой связи хотелось бы, чтобы не было недопониманий. Северная Евразия это, конечно, не Афганистан, равно как и не Бирма, а пространство, где исламской и буддистской религиям и их последователям так или иначе придется сосуществовать. И пока в Казани это в любом случае получается лучше, чем в Элисте, где никто не сжигает храмы другой общины, несмотря на меньшую численность ее последователей. Поэтому было бы логично, чтобы Лама Бадмаев, если он хочет еще улучшить положение буддистов в Казани, начал с содействия строительству мечети в Элисте - такого размера, который он хотел бы увидеть для буддистского храма в Казани.

А уважаемым представителям калмыцкого национального движения хотелось бы пояснить, что ногаи это не народ-сирота, как может показаться. А часть Исламской уммы, которая при посягательстве на их права и земли всегда может рассчитывать на помощь единоверцев и Кавказа, и Идель-Урала, и Туркестана. И об этом стоит помнить всем, кто строит какие-то планы на населенные ими земли.