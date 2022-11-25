ФСБ уничтожает русских, как до этого мусульман

Уже не раз говорилось о том, что россияне сейчас пожинают плоды либо активной поддержки ими воцарившегося в их стране режима и его действий в отношении других народов и стран, либо молчаливого согласия с ним и такими его действиями.

И тут надо отличать ситуации тех представителей мусульманских народов, которые поставили себя в положение "дяди Тома" из известного рассказа про хижину дяди Тома, и положение самих русских, то есть тех, кто невзирая на их этническое происхождение, не имеет другой идентичности кроме российской.

Сегодня речь пойдет о русских и том, как к ним вернулись те практики, которые они одобряли в отношении мусульман.

Русские уже вынуждены сотнями тысяч, а то и миллионами бежать из своей страны, спасаясь от могилизации, причем, часто в тех мусульманских странах, на которые еще недавно смотрели свысока, называя их представителей оскорбительными кличками. И это, то есть те, кто бегут, а не послушно идут на убой, еще самая умная их часть, лучше которой лишь те немногие, что противостоят своему режиму.

Русским уже публично крошат головы кувалдой за сдачу в плен и отмежевание от пославшего их умирать режима.

А теперь русских просто убивают за то, что они занимаются легальной военно-спортивной подготовкой, выставляя их потом как террористов. Именно это произошло на этой неделе в Воронежской области, где ФСБ заявило об уничтожении украинской диверсионной группы "Воля", которая на поверку оказалась компанией трех товарищей - любителей страйкбола и игры "Сталкер".

Никаких реальных признаков подготовки парнями диверсий, которые на них повесило ФСБ, представлено не было и очевидно не существует в природе. Поэтому, помимо желания чекистов выполнить показатели по выявлению новых врагов народа (теперь это украинские диверсанты) и заработать звездочки, причина выбора в качестве жертв этих трех парней заключалась в их оппозиционных взглядах.

Как можно судить по объективным репортажам, кто-то из фсбшных стукачей, которыми наводнены пейнтбольные и страйкбольные клубы, донес кураторам, что какие-то парни, которые приходят в клуб пострелять из спортивного оружия, придерживаются оппозиционных взглядов и открыто осуждают "СВО". И если раньше таких просто сажали за перепосты или в автозаки на несогласованных митингах, то сейчас по неписанным "законам военного времени" их решили просто превентивно ликвидировать и выдать за террористов.

Так вот, хотим напомнить, что в недалеком прошлом эти законы и практики были обкатаны на мусульманах. Сперва в Чечне. Потом на остальном Кавказе. Потом на мусульманских активистах или среднеазиатских гастарбайтерах в других регионах. И все это или одобряли, или им было наплевать. Тем более, ну не могут же свои, родные российские силовики брать и просто так кого-то убивать. Значит, было что-то не то, ведь "дыма без огня не бывает".

А теперь все это пришло в Россию, к русским, которые поддерживали и одобряли, когда подобное делалось в отношении мусульман. И можно было бы по этому поводу позлорадствовать, но как раз этих парней жалко - судя по всему именно они были нормальными.

И таким нормальным, когда они в следующий раз решат поиграть в страйкбол, можно посоветовать - не распространяться о своих увлечениях и взглядах, а соблюдать максимальную конспирацию. Глядишь, вместе с страйкбольными навыками они потом пригодятся для чего-то более полезного и серьезного. Если раньше времени не попадете под каток ФСБ.