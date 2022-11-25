Катар: английские фанаты наряжаются "крестоносцами"

Английские болельщики, одетые как христианские крестоносцы, были замечены сотрудниками службы безопасности на входе на стадион в Дохе во время чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

На кадрах в социальных сетях видно, как два фаната, одетые в некое подобие доспехов и покрытые простынями с изображением красного креста на белом фоне, что обычно ассоциируется с крестовыми походами, разговаривают с сотрудниками службы безопасности у ворот стадиона.

По сообщениям британских СМИ, это был международный стадион Халифа.

В ролике появилось изображение болельщиков, уходящих со стадиона после переговоров с сотрудниками службы безопасности.

Их наряд стал объектом критики и насмешек в сети.

«Наряды с мечами и крестами оскорбительны из-за истории крестоносцев с изнасилованиями, резней и оккупацией арабских земель», — написал журналист и исследователь Роберт Картер в Твиттере.

В Интернете появились неподтвержденные сообщения о том, что двое «крестоносцев» были позже задержаны, в то время как другие говорят, что им разрешили войти на стадион, но их мечи были конфискованы.

Еще один ролик, в котором фанат сборной Англии, одетый как «крестоносец» и рассказывающий журналистам, что «фанаты — это суть игры», также вызвал насмешки в сети. Видео взято из интервью британскому новостному каналу TalkTV.

«Мы — то, что делает футбол», — сказал он.

Однако представитель Kick It Out, благотворительной организации, выступающей против расизма и дискриминации в футболе, попросил болельщиков проявить культурную чуткость во время турнира.

«Мы сообщаем болельщикам, которые посещают матчи чемпионата мира по футболу, что некоторые наряды, такие как маскарадные костюмы, изображающие рыцарей или крестоносцев, могут не приветствоваться».

Напомним, что сборная Англии разгромила команду Ирана со счетом 6:2.