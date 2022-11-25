Израиль: четверых палестинцев осудили за участие в беспорядках

Израильский суд приговорил четырех палестинских граждан Израиля к десяткам лет тюремного заключения по обвинению их в участии в межобщинном насилии во время общенациональных беспорядков в мае прошлого года.

Окружной суд Хайфы приговорил Мохаммеда Абу аль-Хайджу, Мохаммеда Абу Роми и Баха Абу аль-Джайджа к семи годам тюремного заключения, а Ибрагима Мериха — к пяти годам.

Четверо палестинцев родом из деревни Тамра на территории Израиля, где в мае 2021 года произошли акции протеста против израильского рейда на мечеть Аль-Акса во время Рамадана, когда израильтяне пытались изгнать палестинских жителей из района Шейх-Джаррах и бомбили сектора Газа.

В ответ на приговоры отец Ибрагима Мериха, Заид, сообщил новостному веб-сайту Arab48, что решение суда «отражает несправедливость, расизм и предрассудки, которые государство практикует против нас».

«Они хотят отомстить арабам в палестинской общине, заставить их замолчать и преподать им урок, чтобы у нас не было идентичности», — сказал он.

Еще двое палестинских граждан Израиля, Ахмед Мерих и Мустафа Аввад, остаются под домашним арестом по тому же делу. Одним из основных обвинений задержанных было «осуществление умышленного террористического акта по националистическим и антиеврейским мотивам».

В сентябре израильская полиция арестовала и обвинила шестерых мужчин в причастности к нападению «с националистическими мотивами» на гражданского еврея 12 мая в северном городе Акко.

Их обвинили в том, что они бросали камни в автомобиль, в результате чего водитель потерял управление и врезался в стену, а затем жестоко избили его.

В течение 11 дней жестоких беспорядков в мае 2021 года, которые совпали с израильскими нападениями на сектор Газа и нападениями на верующих-мусульман в мечети Аль-Акса, были убиты два палестинских гражданина Израиля и один израильтянин-еврей.

После беспорядков, когда полиция, казалось, потеряла контроль над улицами, сотни палестинских граждан были арестованы в ходе кампании массовых арестов, которую полиция назвала «Закон и порядок».

К 10 июня Израиль задержал более 2150 человек, 91 процент из которых были палестинскими гражданами Израиля. Аресты и расследования продолжаются.

Между тем никому не было предъявлено обвинение в убийстве Муссы Хассуны, палестинца, уроженца Лидда, который был застрелен четырьмя израильтянами. Полиция закрыла расследование его убийства, заявив, что подозреваемые открыли огонь в целях «самообороны».