Чеченского беженца могут депортировать из Польши

Польша может выдворить из страны чеченского беженца Альви Акиева, он уже месяц находится в миграционном лагере, сообщает издание Кавказ.Реалии. Россия пыталась добиться его экстрадиции по обвинению в создании преступной группировки, но суд в Варшаве подтвердил опасность возвращения Акиева.

По словам самого Акиева, в 2018 году в России в отношении него возбудили уголовное дело из-за участия в незаконном формировании в Сирии (ч.2 ст.208 УК РФ). В Польше инициировали процедуру экстрадиции – чеченец провел в миграционной тюрьме четыре года и проиграл несколько судебных процессов по экстрадиции.

"Польский суд сперва утверждал, что Россия – страна чуть ли не святая, с 1950-х годов не нарушает конвенций и придерживается всех международных договоров. Конечно, я им доказывал обратное. Война в Украине уничтожила их аргументацию. Прокурор отступил, сказал, что не будет больше меня обвинять по этому делу, после этого суд также подтвердил, что [в России] есть опасность для моей жизни", – говорит Акиев.

После суда Акиева отвезли в полицейский участок, где сразу же арестовали по причине нелегального нахождения в Польше для возвращения в страну происхождения. Выслать мужчину теперь могут не по процедуре экстрадиции, а в административном порядке. Сейчас он находится в лагере для мигрантов в Пшемысле, недалеко от границы с Украиной.

"Они не имеют права меня держать здесь, потому что процессам экстрадиции и депортации нельзя подвергнуть человека, которому угрожают пытки по статье 3 Конвенции ООН против пыток, а это уже признал суд в Варшаве", – подчеркивает Акиев.

Активисты из Австрии объявили об акции протеста против выдачи Альви Акиева – ее планируют провести у посольства Польши в Вене.

Мы же надеемся, что все эти злоключения связаны лишь с неповоротливой машиной бюрократии, а никак не с преднамеренной политикой. Потому что всерьез рассматривать российские требовании по депортации и экстрадиции в здравом уме уже невозможно, тем более в Польше.