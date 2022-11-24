Российское судилище назначило огромные тюремные сроки пятерым крымским мусульманам

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым крымским татарам по «делу крымских мусульман», сообщает украинское издание «Ґрати».

Энвера Аметова и Яшара Муединова суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Первые четыре года они должны будут провести в тюрьме – с самым строгим режимом заключения. А после окончания срока еще на год будут ограничены в свободе. Ограничение предполагает запрет менять место проживания, выходить из дома с 22 до 6 часов, посещать публичные массовые мероприятия, и обязывает отмечаться в контрольных органах два раза в месяц. Фактически, отмечает «Ґрати», это мало чем отличается от ночного домашнего ареста.

Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева суд приговорил к 14 годам колонии, первые четыре года – в тюрьме. После отбывания срока на них наложены ограничения свободы на два года.

Ранее российский прокурор Евгений Колпиков попросил суд назначить длительные сроки лишения свободы крымскотатарским активистам: 16 лет – Энверу Аметову и Руслану Сулейманову, 16,5 лет – Осману Арифмеметову, 15 лет – Яшару Муединову и 17 лет – Рустему Шейхалиеву.

В марте 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе представителей общественного объединения «Крымская солидарность». Всего были задержаны 24 человека, в их числе гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров. 27 и 28 марта 2019 года российский суд в Симферополе арестовал всех задержанных.​