Косова и Сербия договорились

Косова и Сербия достигли соглашения по вопросу автомобильных номеров, тем самым избежав дальнейшей эскалации конфликта. Об этом в своем Твиттере сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В рамках договоренностей Сербия перестанет выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Косово прекратит перерегистрировать транспортные средства с сербскими номерами.

«Очень приятно объявить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, позволяющих избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложениях о нормализации их отношений», — написал Боррель.

Напомним, что с 1 ноября власти Косова требуют, чтобы машины на территории региона ездили с местными номерами, а не с сербскими. С 21 ноября нарушителей на сербских номерах предполагалось штрафовать на 150 евро.

Весь этот конфликт вокруг автомобильных номеров продолжается на протяжении полутора лет — после того, как власти Косова впервые объявили о планах по замене номеров. Наибольшей эскалация была в сентябре 2021 года, когда сербы, проживающие в Косово, начали строить на улицах баррикады в знак протеста, а власти Косово грозились разогнать протестующих силой. К урегулированию конфликта пришлось подключиться ЕС и НАТО.

А в целом разрешение спора показывает, что нет таких острых конфликтов, которые нельзя было бы разрешить при наличии желания (даже если это желание третьих сторон). И международное право и посредники оказались все на своем месте, но главное - нет психопатов, готовых ради своих эфемерных фантомных болей уложить в землю десятки тысяч своих и чужих людей. И в таком случае даже казалось бы непримиримые соперники находят общий язык.