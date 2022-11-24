Анвар Ибрагим стал новым премьер-министром Малайзии

Анвар Ибрагим был приведен к присяге в качестве 10-го премьер-министра Малайзии, что ознаменовало невероятное возвращение для человека, который впервые был назначен на эту должность в годы бума 1990-х годов, прежде чем он был внезапно уволен и заключен в тюрьму.

75-летний политик-ветеран принес присягу перед королем Султаном Абдуллахом Султаном Ахмад Шахом во дворце в Куала-Лумпуре вскоре после 17:00 в четверг днем, через несколько часов после того, как он был назначен на эту должность монархом.

Король Султан Абдуллах взял под свой контроль процесс формирования нового правительства после того, как коалиция Анвара Pakatan Harapan (PH) получила большинство мест на выборах в выходные, но не 112 мест в парламенте, необходимых для формирования правительства.

PH и соперничающая консервативная малайско-мусульманская коалиция Perikatan National (PN) под руководством бывшего премьер-министра Мухиддина Ясина , имевшая второе место по количеству мест, начали переговоры о формировании правительства, добиваясь более мелких коалиций в штатах Борнео Сабах и Саравак. Переговоры ведет также и Barisan Nasional (BN), альянс, который доминировал в Малайзии около 60 лет до своего исторического поражения на последних выборах в 2018 году.

Поскольку ни одна из партий не смогла добиться прорыва, король встретился с Анваром и Мухиддином, а также с недавно избранными членами парламента, чтобы обсудить их взгляды на то, кто должен возглавить новое правительство.

После собрания королевского двора в четверг Анвар был объявлен лидером, поскольку король был убежден, что его поддерживает большинство из 222 членов парламента Малайзии.

«Нет абсолютных победителей и абсолютных проигравших», — говорится в заявлении короля Султана Абдуллах, в котором он призывает всех политиков работать вместе на благо страны.

Заметим, что активная роль короля в нынешнем формировании правительства стала едва ли не такой же сенсацией как победа Анвара Ибрагима. Принято считать, что король Малайзии (этот титул на 5 лет переходит по очереди одному из правителей малайзийских султанатов) это не более чем церемониальная фигура, хотя согласно конституции король имеет право назначать премьер-министра, который, по его мнению, пользуется доверием законодателей.

Малайзия является парламентской демократией, при которой партия или коалиция, получившая наибольшее количество мест на всеобщих выборах, формирует правительство. Лидер этой партии или коалиции обычно становится премьер-министром, так что назначение со стороны короля воспринималось как чистая формальность. Однако в этот раз Малайзия впервые получила "подвешенный парламент", так называют ситуацию, когда ни одна из партий не получает явного большинства. И здесь окончательный выбор уже действительно отдан в руки короля.

Это хорошее напоминание нам о том, для чего нужны все эти как бы чисто "церемониальные" фигуры, вроде монархов в нынешние времена, и чем такие монархи отличаются от диктаторов. В отличие от диктаторов, стремящихся централизовать на себе все властные полномочия, король является арбитром и вмешивается лишь тогда, когда требуется голос сверху всех партий и политических сторон.

Кто же такой Анвар Ибрагим?

Анвар Ибрагим начал свою политическую карьеру в качестве студенческого активиста, основав в 1971 году Мусульманское молодежное движение Малайзии, известное под малайским аббревиатурой ABIM, а затем возглавив протесты против сельской бедности и по другим социально-экономическим причинам.