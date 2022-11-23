Европарламент может признать ЧВК Вагнер и кадыровцев террористами

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Более того, они потребовали внести в список террористических организаций 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, известный как полк "Север".

Как следует из пресс-релиза, в этот список также вошли "ЧВК Вагнера" и "другие поддерживаемые Россией вооруженные группы".

Россию признали страной, использующей методы терроризма во время войны, пишет Радио Свобода. Депутаты Европарламента также заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу.

Отметим, что резолюция не обязывает европейские страны к действиям и имеет символическое значение. За нее проголосовали 494 депутата, 44 воздержались, 58 проголосовали против.

В апреле украинские власти назвали 141-й специальный моторизованный полк причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель. Присутствие 141 полка на территории Украины неоднократно подтверждал глава Чечни Рамзан Кадыров - его первое сообщение об этом датируется еще 26 февраля. Тогда глава республики опроверг слухи о смерти командира подразделения Магомеда Тушаева. Сейчас полком командует Хасмагомед Магомадов – Тушаев стал командиром 96-го полка оперативного назначения.

О создании именных подразделений в Чечне стало известно в конце июня – тогда планировалось сформировать четыре батальона при Минобороны России: "Север-Ахмат", "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат". Первым был сформирован "Север-Ахмат"– его состав расширили до полка. На видеозаписи, которая была опубликована в телеграм-канале Кадырова, на построении присутствовали не только сотрудники полка патрульно-постовой службы, группы быстрого реагирования МВД Чечни, но и люди в гражданской одежде.