Турция поставляет Украине высокоточные ракеты

В начале лета Турция поставила Украине десятки высокоточных ракет TRLG-230, сообщает Middle East Eye.

Разработанная турецким производителем Roketsan, 230-мм ракета TRLG-230 обладает высокой точностью по целям на расстоянии 20–70 км благодаря системе глобального позиционирования (GPS) и лазерному наведению.

TRLG-230 можно комбинировать с реактивными системами залпового огня, известными как РСЗО, чей американский аналог, высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), оказалась очень эффективной против российских сил на Украине.

Считается, что в Украину было отправлено около 50 ракет TRLG-230. Об этом в понедельник сообщил оборонный блог Oryx. Один из источников сообщил, что к настоящему времени могло быть поставлено до 200 ракет.

В статье Oryx говорится, что управляемая ракета может быть комбинирована со знаменитыми турецкими вооруженными беспилотниками Bayraktar TB2, которые могут определять цели для управляемой ракеты и помогать успешно уничтожать их в радиусе 70 километров.

Стейн Митцер, эксперт по вооружениям, который управляет Oryx , говорит, что Турция была первой страной, которая поставила такое оборудование в Украину, еще до того, как Соединенные Штаты поставили свой HIMARS, который впервые прибыл в Украину в июне.

«Ракеты TRLG-230 предназначены для точечных ударов по цели, а не для одновременного запуска большого количества ракет, как из обычной реактивной системы залпового огня», — сказал он.

Во вторник вечером в украинских социальных сетях появились кадры, на которых предположительно показан запуск ракеты TRLG-230 в Украине, что указывает на то, что они используются по одному, а не по нескольку за запуск.

Кадры, опубликованные азербайджанскими военными в прошлом году, показали, что Баку использовал TRLG-230 в конфликте 2020 года в Нагорном Карабахе, где TB2 также сыграли центральную роль.

Украина и Турция тесно сотрудничают в оборонной промышленности. Украинские компании производят двигатели для TB2, а Турция за последние два года продала Киеву десятки «Байрактаров».

Частые полеты между Турцией и Польшей в период с февраля по апрель указывают на то, что Турция продолжала доставлять в Киев ТБ2 и боеприпасы MAM-L с начала российского вторжения.