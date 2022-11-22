Башкирский активист Руслан Габбасов рассказал европейцам о колониализме в России

Глава Башкирского Национального Политического Центра Руслан Габбасов выступил на культурном форуме "The European Pavillion", который прошел 17-19 ноября в Риме (Италия). Габбасов выступил на панели, посвященной колониальной политики России по отношению к коренным народам.
Кроме Габбасова приглашенными участниками были один из лидеров Татарского национального движения, сооснователь движения Свободный Идел-Урал Рафис Кашапов, а также одна из лидеров Бурятского национального движения Раджана Дугар-Де Понте. Все они являются членами Лиги Свободных Наций.
В своей речи Руслан Габбасов отметил, что многие европейцы "не знают ничего о народах России", для них Россия — это "один большой русский мир с балалайкой, медведем и водкой", а то, что там проживает множество народов с разными языками, культурами и своей историей, "для многих стало открытием".
— Если европейцев волнует тепло в доме, то наши народы волнует выживание. Из-за ассимиляционной политики Москвы мы находимся на грани исчезновения. Многие народы практически утеряли свои языки, теряют в численности. Во-вторых, когда вы говорите о ресурсах, то надо понимать, что это наши ресурсы, а не Москвы. У Москвы ничего нет. Вся нефть, газ, золото, медь, лес и т.д. находится в основном в национальных республиках или округах, — сказал Габбасов.
Также, добавил Габбасов, активисты рассказали участникам форума, "какая идет политика в образовании, культуре", "что нам запрещают наши языки, нам запрещают наши культуры", оставив "только функцию фольклора, петь и плясать на потеху московских гостей".
После панели, рассказал активист, люди подходили и выражали свою поддержку им, говорили, что они не знали о проблемах колонизированных народов, для многих это было "шокирующим открытием".
— Все это говорит о том, что все европейские площадки заполнили собой "хорошие русские" которые рассказывают сугубо об общероссийских проблемах, но ничего не говорят о проблемах других народов России, — подытожил активист.
Кстати, несколько дней назад Лига Свободных наций попросила Европарламент "не обсуждать судьбу российских территорий за спиной порабощенных народов".