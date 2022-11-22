Эрдоган предупредил о возможном начале наземной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможном наземном наступлении на севере Сирии и Ирака после того, как турки начали трансграничные воздушные налеты на места дислокации террористов РПК.
Выступая перед журналистами во время полета домой из Катара после открытия чемпионата мира по футболу, Эрдоган сказал, что продолжающаяся военная кампания Турции в северной Сирии и северном Ираке «не ограничивается только воздушной операцией» и может включать удар на земле.
«Компетентные органы, наше министерство обороны и начальник штаба вместе решат, какой уровень сил должны использовать наши сухопутные войска», — сказал он. «Мы проводим наши консультации, а затем предпринимаем соответствующие шаги».
Турецкая операция, получившая название «Коготь-меч», началась в воскресенье, через неделю после взрыва бомбы на проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которого шесть человек погибли и 81 был ранен.
Анкара обвинила запрещенную Рабочую группу Курдистана (РПК) и связанные с ней сирийские курдские группы в нападении 13 ноября, хотя курдские боевики отрицают свою причастность.
Министерство обороны Турции заявило, что в результате операции уже были убиты 184 боевика и уничтожено 89 целей, включая укрытия, бункеры, пещеры и туннели.
США, которые в основном полагались на силы РПК для разгрома группировки ИГИЛ в Сирии, призвали к деэскалации.
«Соединенные Штаты выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.
«Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты жизни гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГИЛ. Мы по-прежнему выступаем против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет Ирака», — сказал он.
Россия также призвала Турцию воздержаться от применения «чрезмерной» военной силы.
Спецпредставитель президента России Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев заявил журналистам, что Турция заранее не уведомляла Москву о своих рейдах на соседей.
Выступая в столице Казахстана, где проходит трехсторонняя встреча России, Турции и Ирана по Сирии, Лаврентьев сказал, что надеется «убедить наших турецких коллег воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории».
«Россия в течение нескольких месяцев… делала все возможное, чтобы предотвратить любую крупномасштабную наземную операцию», — добавил он.
Между тем Эрдоган прямо обвинил Россию в невыполнении обязательств в Сирии.
Необходимость проведения турецкой военной операции в Сирии обусловлена безответственным отношением России к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает CNN Turk.
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг… Как Турция, мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают. Так, мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани»,— пояснил Эрдоган.