Эрдоган предупредил о возможном начале наземной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможном наземном наступлении на севере Сирии и Ирака после того, как турки начали трансграничные воздушные налеты на места дислокации террористов РПК.

Выступая перед журналистами во время полета домой из Катара после открытия чемпионата мира по футболу, Эрдоган сказал, что продолжающаяся военная кампания Турции в северной Сирии и северном Ираке «не ограничивается только воздушной операцией» и может включать удар на земле.

«Компетентные органы, наше министерство обороны и начальник штаба вместе решат, какой уровень сил должны использовать наши сухопутные войска», — сказал он. «Мы проводим наши консультации, а затем предпринимаем соответствующие шаги».

Турецкая операция, получившая название «Коготь-меч», началась в воскресенье, через неделю после взрыва бомбы на проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которого шесть человек погибли и 81 был ранен.

Анкара обвинила запрещенную Рабочую группу Курдистана (РПК) и связанные с ней сирийские курдские группы в нападении 13 ноября, хотя курдские боевики отрицают свою причастность.

Министерство обороны Турции заявило, что в результате операции уже были убиты 184 боевика и уничтожено 89 целей, включая укрытия, бункеры, пещеры и туннели.

США, которые в основном полагались на силы РПК для разгрома группировки ИГИЛ в Сирии, призвали к деэскалации.

«Соединенные Штаты выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты жизни гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГИЛ. Мы по-прежнему выступаем против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет Ирака», — сказал он.